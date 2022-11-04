https://sputniknews.com.tr/20221104/izmir-depreminde-balkondan-atlayan-universite-ogrencisi-hayatini-kaybetti-1063077381.html
İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
İzmir'deki 3.9'luk depremde evinin balkonunda atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral kurtarılamadı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:18+0300
2022-11-04T16:18+0300
2022-11-04T16:22+0300
izmir
deprem
türkiye
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063077239_0:63:728:473_1920x0_80_0_0_e07c34a93bd97cf02741acc180445094.jpg
İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/izmirde-49-buyuklugunde-deprem-1063054491.html
izmir
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063077239_0:0:728:546_1920x0_80_0_0_6e2af516440fa3c4f903c5deceac6367.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, deprem, ölü
İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
16:18 04.11.2022 (güncellendi: 16:22 04.11.2022) Abone ol
İzmir'deki 3.9'luk depremde evinin balkonunda atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral kurtarılamadı.
İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.