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İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
İzmir'deki 3.9'luk depremde evinin balkonunda atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral kurtarılamadı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/izmirde-49-buyuklugunde-deprem-1063054491.html
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izmir, deprem, ölü
izmir, deprem, ölü

İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

16:18 04.11.2022 (güncellendi: 16:22 04.11.2022)
© DHAİzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi
İzmir depreminde balkondan atlayan üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© DHA
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İzmir'deki 3.9'luk depremde evinin balkonunda atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral kurtarılamadı.
İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
TÜRKİYE
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
03:58
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