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İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 40'ın altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 40'ın altına düştü
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,73 olarak ölçüldü. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-04T13:35+0300
yaşam
istanbul
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İBB kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 40'ın altına düşerek 39,73 seviyelerine indi.Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 22,9, Büyükçekmece'de yüzde 46,64, Darlık'ta yüzde 41,72, Elmalı'da yüzde 43,58, Istrancalar'da yüzde 26,78, Kazandere'de yüzde 27,01, Ömerli'de yüzde 42,92, Pabuçdere'de yüzde 3,42, Sazlıdere'de yüzde 44,02, Terkos'ta ise yüzde 43,34 olarak kaydedildi.Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 683,25 kilogram olarak ölçüldü.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 345,1 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 14 bin metreküp oldu.Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 270,26 milyon metreküp olarak gerçekleşti.İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı 931,62 milyon metreküp olarak belirlendi.
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istanbul, baraj
istanbul, baraj

İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 40'ın altına düştü

13:35 04.11.2022
© AAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,73 olarak ölçüldü.
İBB kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 40'ın altına düşerek 39,73 seviyelerine indi.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 22,9, Büyükçekmece'de yüzde 46,64, Darlık'ta yüzde 41,72, Elmalı'da yüzde 43,58, Istrancalar'da yüzde 26,78, Kazandere'de yüzde 27,01, Ömerli'de yüzde 42,92, Pabuçdere'de yüzde 3,42, Sazlıdere'de yüzde 44,02, Terkos'ta ise yüzde 43,34 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 683,25 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 345,1 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.
İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 14 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 270,26 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı 931,62 milyon metreküp olarak belirlendi.
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