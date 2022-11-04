https://sputniknews.com.tr/20221104/istanbul-bogazinda-6-kasimdaki-av-karari-iptal-1063058698.html
İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki av kararı iptal
İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki av kararı iptal
İstanbul Boğazı'nda av yasağının 6 Kasım'da 14 saatliğine kaldırılması kararı iptal edildi. Boğaz'daki balık türlerinin ekolojik koridorunun zarar göreceğine... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:03+0300
2022-11-04T10:03+0300
2022-11-04T10:03+0300
türkiye
istanbul
av yasağı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
deniz
denizcilik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 6 Kasım'da 14 saatliğine İstanbul Boğazı'nı sınırsız balıkçılığa açma kararı, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı.İki deniz arasında biyolojik koridor olduğu için deniz ekosisteminin büyük zarar göreceğini savunan bilim insanları ve kuruluşlar, palamut ve lüfer gibi türlerin bu yıl bol avlanmasına rağmen gelecek yıllarda çok azalacağına dikkat çekmişti.Denizcilik Genel Müdürlüğü, bu kararı iptal ederek "6 Kasım'da İstanbul Boğazı’nda rutin gemi geçiş operasyonu devam edecektir” şeklinde açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html
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istanbul, av yasağı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, deniz, denizcilik
istanbul, av yasağı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, deniz, denizcilik
İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki av kararı iptal
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İstanbul Boğazı'nda av yasağının 6 Kasım'da 14 saatliğine kaldırılması kararı iptal edildi. Boğaz'daki balık türlerinin ekolojik koridorunun zarar göreceğine dikkat çeken haberlerin ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü av günü kararını geri çekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 6 Kasım'da 14 saatliğine İstanbul Boğazı'nı sınırsız balıkçılığa açma kararı, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı.
İki deniz arasında biyolojik koridor olduğu için deniz ekosisteminin büyük zarar göreceğini savunan bilim insanları ve kuruluşlar, palamut ve lüfer gibi türlerin bu yıl bol avlanmasına rağmen gelecek yıllarda çok azalacağına dikkat çekmişti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, bu kararı iptal ederek "6 Kasım'da İstanbul Boğazı’nda rutin gemi geçiş operasyonu devam edecektir” şeklinde açıklama yaptı.