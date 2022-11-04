https://sputniknews.com.tr/20221104/istanbul-bogazinda-6-kasimdaki-av-karari-iptal-1063058698.html

İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki av kararı iptal

İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki av kararı iptal

İstanbul Boğazı'nda av yasağının 6 Kasım'da 14 saatliğine kaldırılması kararı iptal edildi. Boğaz'daki balık türlerinin ekolojik koridorunun zarar göreceğine... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T10:03+0300

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2022-11-04T10:03+0300

türkiye

istanbul

av yasağı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

deniz

denizcilik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 6 Kasım'da 14 saatliğine İstanbul Boğazı'nı sınırsız balıkçılığa açma kararı, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı.İki deniz arasında biyolojik koridor olduğu için deniz ekosisteminin büyük zarar göreceğini savunan bilim insanları ve kuruluşlar, palamut ve lüfer gibi türlerin bu yıl bol avlanmasına rağmen gelecek yıllarda çok azalacağına dikkat çekmişti.Denizcilik Genel Müdürlüğü, bu kararı iptal ederek "6 Kasım'da İstanbul Boğazı’nda rutin gemi geçiş operasyonu devam edecektir” şeklinde açıklama yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html

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istanbul, av yasağı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, deniz, denizcilik