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SEYİR HALİ
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https://sputniknews.com.tr/20221104/istanbul-bogazi-balikcilik-kararlari-niye-oldugunu-anlayamadik-1063072604.html
İstanbul Boğazı balıkçılık kararları: ‘Niye olduğunu anlayamadık’
İstanbul Boğazı balıkçılık kararları: ‘Niye olduğunu anlayamadık’
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kartal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul Boğazı’nda balık avcılığı için verdiği kararları “Biz de... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T14:11+0300
2022-11-04T14:11+0300
seyir hali
radyo
balıkçılık
istanbul boğazı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
endüstri
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İstanbul Boğazı balıkçılık kararları: ‘Niye olduğunu anlayamadık’
04.11.2022 SEYİR HALİ
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Kasım’da İstanbul Boğazı’nın trafiğe kapatılması ve endüstriyel avcılığa açılmasına dair açıklamasını, sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konu hakkında tebliğlerine dikkat çekmesini ve trafiğin geri açılması kararını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kartal, bakanlığın açıklamalarını “Doğal olarak Tarım Bakanlığı dışında Ulaştırma Bakanlığı’nın sanki tebliğde bir düzenleme haline geldi. Aslında biz de bu karmaşık kararların içinden çıkamadık. Kimse de çıkamadı. Niye olduğunu anlayamadık. Uzun yıllardır endüstriyel balıkçımız boğazlardaki şu anda olan tebliğde kısıtlı bir avcılık var. Bunu tamamen açma baskısı şu anda da devam ediyor. Sayın Bakan’a da bu şekilde bir balıkçı köyünden baskı olunca makam da onun uktesinde olduğunu zannederek böyle bir söz vermiş oldu. Bu baskı bu hale getirdi. Genel müdür emir eridir ama uktelerinde olmadığını üst makama söyleyebilirdi. Üsküdar’da balık dağıtma meselesi vardı. Bir karmaşıklık içinde verilmemesi gereken bir sözün arkasında ezilme, değişik şeylere sebep oldu. Sonunda Tarım Bakanlığı da bir hatırlatma yaptığı için Ulaştırma Bakanlığı’da kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı” diye aktardı.‘Kısıtlı yerlerin dışında bir avcılık söz konusu değil’Tebliğin değişmediğine dikkat çeken Kartal, teşebbüs sonucunda ağır cezalar olacağını “İşin doğrusu bu, şu anda avcılık Boğaz’ın belli kesimlerinde endüstriyel olarak devam ediyor. Vatandaşımızın en çok gördüğü yer Sarıyer ve Beykoz önleridir. Bunun dışında diğer kısımlarda şu anda endüstriyel avcılık yapılmıyor. Ayın 6’sında da yapılma şansı yok. Olması mümkün değil. Tebliğler buna müsait değil. Ulaştırma Bakanlığı ‘Boğaz’da balıkçılık yapıyoruz’ deme lüksüne sahip değil. Ulaştırma Bakanlığı tebliğleri bile bilmeyerek belki de müdahale etmek durumunda kaldı. Kısıtlı yerlerin dışında bir avcılık söz konusu değil. Böyle bir şeye teşebbüs edildiği anda teknelerin çok ağır ceza yiyeceğini herkes biliyor” diye ifade etti.‘Daha sıkı tedbirler alınmaya başlandı’Kartal, bu açıklamalar sonucu oluşan ilginin farkındalığa dönüşebileceğini “Şu an bile belki suistimaller oluyordur ama bu konu gündeme geldiğinden beri daha sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Daha önce de bizler, balıkçılar, bilim insanları, devletin kurumları da boğazların göç yolu olduğunu balıkların buradan gidip geriye dönmesi gerektiğini sürekli söylüyor ve yazılıyor. Tetkikler de bir yandan yapılıyor. Boğazların tamamen endüstriyel avcılığa kapanması gerekirken bu şekilde olması işi gündeme getirdi. Belki sonu hayırlı olur” diye söyledi.
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Ali Çağatay
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radyo, balıkçılık, istanbul boğazı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, endüstri, аудио
radyo, balıkçılık, istanbul boğazı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, endüstri, аудио

İstanbul Boğazı balıkçılık kararları: ‘Niye olduğunu anlayamadık’

14:11 04.11.2022
SEYİR HALİ
İstanbul Boğazı balıkçılık kararları: ‘Niye olduğunu anlayamadık’
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kartal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul Boğazı’nda balık avcılığı için verdiği kararları “Biz de bu karmaşık kararların içinden çıkamadık. Kimse de çıkamadı. Niye olduğunu anlayamadık. Genel müdür emir eridir ama uktelerinde olmadığını üst makama söyleyebilirdi” diye yorumladı.
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Kasım’da İstanbul Boğazı’nın trafiğe kapatılması ve endüstriyel avcılığa açılmasına dair açıklamasını, sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konu hakkında tebliğlerine dikkat çekmesini ve trafiğin geri açılması kararını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Kartal, bakanlığın açıklamalarını “Doğal olarak Tarım Bakanlığı dışında Ulaştırma Bakanlığı’nın sanki tebliğde bir düzenleme haline geldi. Aslında biz de bu karmaşık kararların içinden çıkamadık. Kimse de çıkamadı. Niye olduğunu anlayamadık. Uzun yıllardır endüstriyel balıkçımız boğazlardaki şu anda olan tebliğde kısıtlı bir avcılık var. Bunu tamamen açma baskısı şu anda da devam ediyor. Sayın Bakan’a da bu şekilde bir balıkçı köyünden baskı olunca makam da onun uktesinde olduğunu zannederek böyle bir söz vermiş oldu. Bu baskı bu hale getirdi. Genel müdür emir eridir ama uktelerinde olmadığını üst makama söyleyebilirdi. Üsküdar’da balık dağıtma meselesi vardı. Bir karmaşıklık içinde verilmemesi gereken bir sözün arkasında ezilme, değişik şeylere sebep oldu. Sonunda Tarım Bakanlığı da bir hatırlatma yaptığı için Ulaştırma Bakanlığı’da kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı” diye aktardı.

‘Kısıtlı yerlerin dışında bir avcılık söz konusu değil’

Tebliğin değişmediğine dikkat çeken Kartal, teşebbüs sonucunda ağır cezalar olacağını “İşin doğrusu bu, şu anda avcılık Boğaz’ın belli kesimlerinde endüstriyel olarak devam ediyor. Vatandaşımızın en çok gördüğü yer Sarıyer ve Beykoz önleridir. Bunun dışında diğer kısımlarda şu anda endüstriyel avcılık yapılmıyor. Ayın 6’sında da yapılma şansı yok. Olması mümkün değil. Tebliğler buna müsait değil. Ulaştırma Bakanlığı ‘Boğaz’da balıkçılık yapıyoruz’ deme lüksüne sahip değil. Ulaştırma Bakanlığı tebliğleri bile bilmeyerek belki de müdahale etmek durumunda kaldı. Kısıtlı yerlerin dışında bir avcılık söz konusu değil. Böyle bir şeye teşebbüs edildiği anda teknelerin çok ağır ceza yiyeceğini herkes biliyor” diye ifade etti.

‘Daha sıkı tedbirler alınmaya başlandı’

Kartal, bu açıklamalar sonucu oluşan ilginin farkındalığa dönüşebileceğini “Şu an bile belki suistimaller oluyordur ama bu konu gündeme geldiğinden beri daha sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Daha önce de bizler, balıkçılar, bilim insanları, devletin kurumları da boğazların göç yolu olduğunu balıkların buradan gidip geriye dönmesi gerektiğini sürekli söylüyor ve yazılıyor. Tetkikler de bir yandan yapılıyor. Boğazların tamamen endüstriyel avcılığa kapanması gerekirken bu şekilde olması işi gündeme getirdi. Belki sonu hayırlı olur” diye söyledi.
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