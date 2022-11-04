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IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı
IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı
IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' kod adlı Al Sumaidai hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:38+0300
2022-11-04T10:45+0300
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve beraberindeki 2 kişi hakkında dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Al Sumaidai'nin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın 'anayasayı ihlal' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını 8 Eylül'de açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etmişti:
https://sputniknews.com.tr/20220913/isidin-ust-duzey-yoneticisinin-istanbulda-takip-goruntuleri-ortaya-cikti-1061132700.html
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recep tayyip erdoğan, işid
recep tayyip erdoğan, işid

IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

10:38 04.11.2022 (güncellendi: 10:45 04.11.2022)
© İHA / SEMA DEMİR-DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© İHA / SEMA DEMİR-
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IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' kod adlı Al Sumaidai hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve beraberindeki 2 kişi hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Al Sumaidai'nin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın 'anayasayı ihlal' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını 8 Eylül'de açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etmişti:
"Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."
IŞİD'in 'üst düzey yöneticisinin' İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
TÜRKİYE
IŞİD'in yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
13 Eylül, 13:44
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