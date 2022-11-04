https://sputniknews.com.tr/20221104/isidin-ust-duzey-yoneticilerinden-abu-zeyd-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istemiyle-dava-acildi-1063059782.html

IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd' kod adlı Al Sumaidai hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T10:38+0300

2022-11-04T10:38+0300

2022-11-04T10:45+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

işid

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve beraberindeki 2 kişi hakkında dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Al Sumaidai'nin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın 'anayasayı ihlal' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını 8 Eylül'de açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etmişti:

https://sputniknews.com.tr/20220913/isidin-ust-duzey-yoneticisinin-istanbulda-takip-goruntuleri-ortaya-cikti-1061132700.html

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