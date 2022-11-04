İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı

© AA Bu durumun bazen banka ve diğer kurumlarda da karışıklık olduğuna dikkati çeken Yeşilyurt, şöyle devam etti: "Yeşil kart için ilgili kuruma gittim. Benimle adaş olan amcamın oğluyla ismimiz karışmıştı. Bu yanlışı düzeltmek için bir hafta uğraştım. Bir defa da yeşil kartımı getirmişlerdi. Adımı ve baba adımı sordular. Babamın adının Abdullah olduğunu söyledim. Bir akrabam da benimle adaş ve babasının adı Abdullah diye karışıklık oldu. Yeşil kartım iptal oldu. Bunu sorduğumda adıma tapu göründüğünü söylediler. Adıma herhangi bir tapu olmadığını söyledim. Tapuya gittim ve benimle 80 yaşındaki bir akrabamın isimlerinin karıştığını öğrendim."