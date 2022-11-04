https://sputniknews.com.tr/20221104/galatasarayda-okan-buruk-derbinin-11ini-belirledi-1063061625.html
Galatasaray'da Okan Buruk, derbinin 11'ini belirledi
Galatasaray'da Okan Buruk, derbinin 11'ini belirledi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk kadroyu belirledi. Sarı-kırmızılıların üç yerlisi Abdülkerim... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T11:56+0300
2022-11-04T11:56+0300
2022-11-04T11:57+0300
spor
galatasaray
okan buruk
beşiktaş
derbi
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Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve oyuncu grubuyla yarın akşam oynanacak Beşiktaş maçına odaklanmış durumda.Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'ın başında çıkacağı ilk derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor. Buruk hafta boyunca Beşiktaş'ı maçının taktiğine yoğunlaştı.Maçın başında kuracağı baskıyla erken skor avantajı yakalamak isteyen Okan Buruk, derbinin ilk 11'ini belirledi.Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre Beşiktaş karşısında 3 yerli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Taşdemir olacak.Kalede Muslera oynayacak. Savunma dörtlüsü Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre Taşdemir'den oluşacak.Orta saha üçlüsü bozulmayacakOkan Buruk orta alanda Lucas Torreira, Sergio Oliviera ve Dries Mertens üçlüsünü bozmayacak.Hücum hattında ise Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi görev yapacak.Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
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galatasaray, okan buruk, beşiktaş, derbi
galatasaray, okan buruk, beşiktaş, derbi
Galatasaray'da Okan Buruk, derbinin 11'ini belirledi
11:56 04.11.2022 (güncellendi: 11:57 04.11.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk kadroyu belirledi. Sarı-kırmızılıların üç yerlisi Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu olacak.
Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve oyuncu grubuyla yarın akşam oynanacak Beşiktaş maçına odaklanmış durumda.
Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'ın başında çıkacağı ilk derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor. Buruk hafta boyunca Beşiktaş'ı maçının taktiğine yoğunlaştı.
Maçın başında kuracağı baskıyla erken skor avantajı yakalamak isteyen Okan Buruk, derbinin ilk 11'ini belirledi.
Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre Beşiktaş karşısında 3 yerli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Taşdemir olacak.
Kalede Muslera oynayacak. Savunma dörtlüsü Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre Taşdemir'den oluşacak.
Orta saha üçlüsü bozulmayacak
Okan Buruk orta alanda Lucas Torreira, Sergio Oliviera ve Dries Mertens üçlüsünü bozmayacak.
Hücum hattında ise Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi görev yapacak.
Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.