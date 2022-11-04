https://sputniknews.com.tr/20221104/galatasarayda-okan-buruk-derbinin-11ini-belirledi-1063061625.html

Galatasaray'da Okan Buruk, derbinin 11'ini belirledi

Galatasaray'da Okan Buruk, derbinin 11'ini belirledi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk kadroyu belirledi. Sarı-kırmızılıların üç yerlisi Abdülkerim... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

okan buruk

beşiktaş

derbi

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Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve oyuncu grubuyla yarın akşam oynanacak Beşiktaş maçına odaklanmış durumda.Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'ın başında çıkacağı ilk derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor. Buruk hafta boyunca Beşiktaş'ı maçının taktiğine yoğunlaştı.Maçın başında kuracağı baskıyla erken skor avantajı yakalamak isteyen Okan Buruk, derbinin ilk 11'ini belirledi.Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre Beşiktaş karşısında 3 yerli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Taşdemir olacak.Kalede Muslera oynayacak. Savunma dörtlüsü Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre Taşdemir'den oluşacak.Orta saha üçlüsü bozulmayacakOkan Buruk orta alanda Lucas Torreira, Sergio Oliviera ve Dries Mertens üçlüsünü bozmayacak.Hücum hattında ise Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi görev yapacak.Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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galatasaray, okan buruk, beşiktaş, derbi