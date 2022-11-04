https://sputniknews.com.tr/20221104/fransada-irkcilik-asiri-sagci-vekil-siyah-vekile-afrikaya-donsun-dedi-1063051090.html

Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi

Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi

Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

fransa

parlamento

siyah

ulusal birlik (rn)

fransa boyun eğmeyen

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Fransa'da bir milletvekilinin ırkçı sözüyle Meclis oturumu sonlandırıldı.Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html

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fransa, parlamento, siyah, ulusal birlik (rn), fransa boyun eğmeyen