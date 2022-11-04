Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221104/fransada-irkcilik-asiri-sagci-vekil-siyah-vekile-afrikaya-donsun-dedi-1063051090.html
Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi
Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi
Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T00:33+0300
2022-11-04T00:33+0300
dünya
fransa
parlamento
siyah
ulusal birlik (rn)
fransa boyun eğmeyen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102700/92/1027009274_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_61da08fc2efe03fe637d4891551e5c5f.jpg
Fransa'da bir milletvekilinin ırkçı sözüyle Meclis oturumu sonlandırıldı.Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102700/92/1027009274_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_caae9e35d6d4aca8245ccde0cebc22f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, parlamento, siyah, ulusal birlik (rn), fransa boyun eğmeyen
fransa, parlamento, siyah, ulusal birlik (rn), fransa boyun eğmeyen

Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi

00:33 04.11.2022
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULTFransa parlamentosu
Fransa parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULT
Abone olTelegram
Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü nedeniyle ara verilen oturum, daha sonra sonlandırıldı.
Fransa'da bir milletvekilinin ırkçı sözüyle Meclis oturumu sonlandırıldı.
Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.
Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.
Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.
Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.
De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.
Stop to racism - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
DÜNYA
Fransa’da iki emlakçıdan biri ev sahibinin isteği üzerine ırk ayrımı yapıyor
22 Mart, 02:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала