https://sputniknews.com.tr/20221104/fransada-irkcilik-asiri-sagci-vekil-siyah-vekile-afrikaya-donsun-dedi-1063051090.html
Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi
Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi
Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T00:33+0300
2022-11-04T00:33+0300
2022-11-04T00:33+0300
dünya
fransa
parlamento
siyah
ulusal birlik (rn)
fransa boyun eğmeyen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102700/92/1027009274_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_61da08fc2efe03fe637d4891551e5c5f.jpg
Fransa'da bir milletvekilinin ırkçı sözüyle Meclis oturumu sonlandırıldı.Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102700/92/1027009274_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_caae9e35d6d4aca8245ccde0cebc22f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, parlamento, siyah, ulusal birlik (rn), fransa boyun eğmeyen
fransa, parlamento, siyah, ulusal birlik (rn), fransa boyun eğmeyen
Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyah vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi
Abone ol
Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü nedeniyle ara verilen oturum, daha sonra sonlandırıldı.
Fransa'da bir milletvekilinin ırkçı sözüyle Meclis oturumu sonlandırıldı.
Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.
Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.
Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.
Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.
De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.