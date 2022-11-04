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https://sputniknews.com.tr/20221104/erivan-baku-ve-moskova-ile-muzakere-onerisine-olumlu-yanit-verdi-1063080305.html
Erivan, Bakü ve Moskova ile müzakere önerisine olumlu yanıt verdi
Erivan, Bakü ve Moskova ile müzakere önerisine olumlu yanıt verdi
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Sözcüsü Haçatryan, Erivan’ın Bakü ve Moskova ile parlamentolar arası görüşme önerisine olumlu yanıt verdiğini ifade etti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T18:22+0300
2022-11-04T18:22+0300
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Ermenistan Parlamentosu Başkanı Sözcüsü Tsovinar Haçatryan, Sputnik’e demecinde Ermeni tarafının Rusya ve Azerbaycan'dan üçlü görüşme yapılması önerisi aldığını ve olumlu yanıt verildiğini söyledi.Haçatryan, "Üçlü parlamentolar arası görüşme önerisi, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın Rusya Federasyonu'na resmi ziyareti sırasında Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin tarafından yapıldı. Simonyan olumlu yanıt verdi” dedi.Haçatrayan, 31 Ekim'de Soçi'de yapılan görüşmenin ardından Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin, ‘tarafların güç kullanımından kaçınmayı, sorunları Birleşmiş Milletler (BM) ve 1991 Alma Ata deklarasyonu çerçevesinde egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme’ konusunda anlaştıklarını anımsatarak, “Ancak yukarıdakilerin uygulanmasından sonra, parlamentolar arası formatta bir müzakere platformu oluşturulması da dahil olmak üzere diğer alanlardaki görüşmelere geçebiliriz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
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ermenistan, azerbaycan, rusya
ermenistan, azerbaycan, rusya

Erivan, Bakü ve Moskova ile müzakere önerisine olumlu yanıt verdi

18:22 04.11.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / POOL
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Ermenistan Parlamentosu Başkanı Sözcüsü Haçatryan, Erivan’ın Bakü ve Moskova ile parlamentolar arası görüşme önerisine olumlu yanıt verdiğini ifade etti.
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Sözcüsü Tsovinar Haçatryan, Sputnik’e demecinde Ermeni tarafının Rusya ve Azerbaycan'dan üçlü görüşme yapılması önerisi aldığını ve olumlu yanıt verildiğini söyledi.
Haçatryan, "Üçlü parlamentolar arası görüşme önerisi, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın Rusya Federasyonu'na resmi ziyareti sırasında Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin tarafından yapıldı. Simonyan olumlu yanıt verdi” dedi.
Haçatrayan, 31 Ekim'de Soçi'de yapılan görüşmenin ardından Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin, ‘tarafların güç kullanımından kaçınmayı, sorunları Birleşmiş Milletler (BM) ve 1991 Alma Ata deklarasyonu çerçevesinde egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme’ konusunda anlaştıklarını anımsatarak, “Ancak yukarıdakilerin uygulanmasından sonra, parlamentolar arası formatta bir müzakere platformu oluşturulması da dahil olmak üzere diğer alanlardaki görüşmelere geçebiliriz” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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