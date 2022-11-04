https://sputniknews.com.tr/20221104/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063057934.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.20 bandında seyrediyor. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T09:27+0300

2022-11-04T09:27+0300

2022-11-04T09:27+0300

ekonomi

dolar

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euro

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Dolar, 4 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6130 lira, satış fiyatı 18.6229 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2085 lira alış fiyatı, 18.2530 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 1646 dolar bandındaki seyrine devam ediyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 984 lira, çeyrek altın 1594 lira, yarım altın 3190 lira, Cumhuriyet altını 6361 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063015566.html

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