https://sputniknews.com.tr/20221104/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063057934.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.20 bandında seyrediyor. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T09:27+0300
2022-11-04T09:27+0300
2022-11-04T09:27+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
gram altın
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Dolar, 4 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6130 lira, satış fiyatı 18.6229 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2085 lira alış fiyatı, 18.2530 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 1646 dolar bandındaki seyrine devam ediyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 984 lira, çeyrek altın 1594 lira, yarım altın 3190 lira, Cumhuriyet altını 6361 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063015566.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.20 bandında seyrediyor.
Dolar, 4 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6130 lira, satış fiyatı 18.6229 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.2085 lira alış fiyatı, 18.2530 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı, 1646 dolar bandındaki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 984 lira, çeyrek altın 1594 lira, yarım altın 3190 lira, Cumhuriyet altını 6361 liradan el değiştiriyor.