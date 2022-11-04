https://sputniknews.com.tr/20221104/doktorun-sistemini-ele-gecirip-erkek-hastaya-hamile-raporu-verdiler-1063076444.html

Doktorun sistemini ele geçirip, erkek hastaya 'hamile' raporu verdiler

Doktorun sistemini ele geçirip, erkek hastaya 'hamile' raporu verdiler

Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrah Opr. Dr. Turgay Tuğ, iş yeri hekimliği bilgi sistemine sızan kimliği belirsiz kişilerce hiç görmediği... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T16:05+0300

2022-11-04T16:05+0300

2022-11-04T16:05+0300

türkiye

doktor

hasta

zonguldak

hamile

hack

rapor

hastane

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Zonguldak'ta özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ'a gelen bilgide kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi. Neye uğradığını şaşıran Tuğ, işyeri hekimlik sistemine giriş yaparak geriye dönük verilen raporları inceledi. Geçen ekim ayında verilen 9 ayrı raporda hiç görmediği kişilere kendisi tarafından rapor düzenlendiğini öğrenen Tuğ, bir erkek hastaya "gebelik", başka bir hastaya "ölüm ve çalışır" gibi raporlar düzenlendiğini görünce yaşadıklarına inanamadı. Bu durumun bir hackerlık sonucu olabileceğini tahmin ederek İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bildiren Tuğ, olayın faili ya da faillerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmanın cevabını beklediğini anlattı.Hastalık sebebine 'ölüm' yazmışlarBir hastaya düzenlenen raporda 10 günlük istirahat verildiğini, aynı raporda da hastalık sebebine "ölüm" yazıldığını anlatan Turgay Tuğ, şöyle devam etti:'Raporları düzenleyen kişinin psikolojik rahatsızlığı var'Raporlardaki alakasızlığa dikkat çeken Dr. Turgay Tuğ, raporlara baktığında 'hastalığın adı annelik', 'annelik yoksunluğu' gibi açıklamalar yazıldığını anlatarak, "Birisine de 'penis yoksunluğu' yazılmış. Bu raporları düzenleyen kişi biraz psikolojik sorunları olan bir şahıs herhalde ya da bir başka bir şey. Neden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını bilemiyorum. Ama tabii mutlaka bizim buradaki bilgisayarı da kullanmaları gerekmiyor. İşyeri hekimliği kanalından verdikleri için bunu dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayardan yapabilirler. Bu şahısların hiçbir şekilde hastanemizde kayıtları yok. Bana da muayene olmamışlar. Sadece bir kişi yaklaşık 4-5 yıl önce acilde muayene geçirmiş. Diğerlerinin tümü Türkiye'nin çeşitli illerinden olan insanlar. Belki buraya bile gelmediler. Böyle bir tablo, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Elimizdeki tüm evrakları verdik. Biz bunu güvenlik açığı ve zafiyet olarak gördük" diye konuştu.Cumhuriyet Savcılığı'nın şikayete istinaden başlattığı soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20180726/kripto-para-sirketinden-100bin-dolar-odullu-hack-yarismasi-1034472209.html

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