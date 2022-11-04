https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogandan-3-kasim-paylasimi-evet-tam-20-yildir-turkiyeye-askla-hizmet-ediyoruz-1063050579.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı: Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı: Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, millete hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti