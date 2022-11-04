https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogandan-3-kasim-paylasimi-evet-tam-20-yildir-turkiyeye-askla-hizmet-ediyoruz-1063050579.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı: Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı: Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, millete hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T00:15+0300
2022-11-04T00:15+0300
2022-11-04T00:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti
recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı: Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz
00:15 04.11.2022 (güncellendi: 00:16 04.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, millete hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.