https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-taksimde-simit-dagitti-1063078329.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta simit dağıttı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:30+0300
2022-11-04T16:30+0300
2022-11-04T16:53+0300
recep tayyip erdoğan
simit
taksim
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan simit dağıttı.Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.
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recep tayyip erdoğan, simit, taksim
recep tayyip erdoğan, simit, taksim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı
16:30 04.11.2022 (güncellendi: 16:53 04.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta simit dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.
Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan simit dağıttı.
Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.