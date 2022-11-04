https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-taksimde-simit-dagitti-1063078329.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta simit dağıttı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T16:30+0300

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recep tayyip erdoğan

simit

taksim

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan simit dağıttı.Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

taksim

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recep tayyip erdoğan, simit, taksim