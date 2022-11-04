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https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-taksimde-simit-dagitti-1063078329.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta simit dağıttı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:30+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan simit dağıttı.Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.
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recep tayyip erdoğan, simit, taksim
recep tayyip erdoğan, simit, taksim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de simit dağıttı

16:30 04.11.2022 (güncellendi: 16:53 04.11.2022)
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta simit dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.
Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan simit dağıttı.
Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.
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