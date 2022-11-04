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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:34+0300
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/milli-savunma-bakani-akar-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1063081822.html
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jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

19:34 04.11.2022 (güncellendi: 19:53 04.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
19:24
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