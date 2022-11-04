https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenbergi-kabul-etti-1063081952.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:34+0300
2022-11-04T19:34+0300
2022-11-04T19:53+0300
jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/milli-savunma-bakani-akar-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1063081822.html
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jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
19:34 04.11.2022 (güncellendi: 19:53 04.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.