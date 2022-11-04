https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-kadinlarin-dislandigi-bir-dunya-insanligin-yarisindan-feragat-etmis-demektir-1063074939.html

Erdoğan: Gelin ayrım yapmadan bu işi anayasada halledelim, gerekirse referanduma gidelim

Erdoğan: Gelin ayrım yapmadan bu işi anayasada halledelim, gerekirse referanduma gidelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, ''Zamanında başörtüsü düşmanı olan, ikna odalarını... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T15:15+0300

2022-11-04T15:15+0300

2022-11-04T15:47+0300

politika

recep tayyip erdoğan

başörtüsü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Global İletişim Ortağı' olduğu KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı.Erdoğan, ''Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik şiddet ve cinayette hala ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:''Son toplantısını dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz zirvelerimizin her birinin ufuk açıcı tartışmalarla yürütülmüş olmasından memnuniyet duyuyorum. İletişim imkanlarının yönlendirmeye açık şekilde yönlendirmesiyle ortaya çıkan tekdüzelik kadın algısındaki zenginliği ortadan kaldırmıştır. Batı medeniyetinin kadına bakışta ve hayattaki konumu ile ilgili kabullerde ortaya çıkmıştır. Aynı kadın modeli dayatılmakta, kadından aynı sosyal, kültürel, ekonomik rolü oynaması istenmektedir. Bunun dışındaki her türlü kültürel davranış bir anda küresel lince tabi tutulmaktadır.Artık bu mesele bilim insanlarının, STK'ların ilgi alanı olmaktan çıkıp insanlığın topyekün gündem başlığı haline gelmesi gereken bir seviyeye ulaşmıştır. Kadına şiddet, cinayet, ayrımcılıkta ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Biz ülkemizde bir kadının şiddete uğramasını, hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Ülkemizi kadına yönelik cinayetin dört bir yanda kol gezdiği gibi sunanların kendi içindeki çürümenin gözden kaçmasını da kabul edemeyiz.Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Kadına yönelik şiddete verilen cezaları artırarak şiddetin önlenmesi için önemli adımlar attık. Kız çocuklarımızın eğitime ulaşmasının önündeki engelleri kaldırdık. Üniversitede okuyan kız çocuklarımızın oranı artık erkekleri geride bırakmış durumdadır. 2021-2025 Eylem Planı, kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır.Başörtüsü düzenlemesiÜlkemizi kadına yönelik şiddetin ve cinayetin gezdiği bir yer gibi sunanların kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını kabul edemeyiz. Ne işi var üniversitede okulda gitsin tarlada çalışsın temizlik yapsın kadına reva görülen bu değil miydi? Üniversite koridorlarında itilip kakılan kadınlarımızın verdiği destansı mücadelenin yakın şahidiyiz. Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan hatta örtüleri zorla açılmaa çalışılan kadınlarımızın yaşadıkları trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir.Üniversitelerimizde ikna odalarını kuranlar şimdi de geldiler 'Başörtü sorununu çözelim' diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Gel anayasa yapalım diyoruz. Kılıçdaroğlu kaçak dövüşüyor, samimiysen gel halledelim. Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar. Rozet takmaya başladı. Ne kadar güzel. Arkadaşlarımız ziyarete gittikler şu anda gerek yok dediler. Seçimden sonra çalışalım dediler.Gerekirse referanduma gidelim. Millet en doğrusu söyler. Gidelim millete bakalım millet ne diyor? Millete gitmeyi de kabul edemezler. Teklifimiz üzerinde kapsamlı uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız ve ülkemiz çok karlı çıkacaktır.''

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recep tayyip erdoğan, başörtüsü