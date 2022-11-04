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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim en büyük önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim en büyük önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:41+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
genç
teknofest
eğitim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı yönetimiyle zirvenin icrasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220912/erdogan-artik-yardimci-kaynaklari-da-ogrencilerimize-ucretsiz-olarak-sunuyoruz-1061087807.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, teknofest, eğitim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, teknofest, eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim en büyük önceliğimiz

10:41 04.11.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı yönetimiyle zirvenin icrasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlık olarak, son 2,5 yıldır sağlık kriziyle başlayan, akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyayız. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız, daha önce hiç alışık olmadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadromuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz."
"Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak bunun adına da 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil, manevi açıdan da en mücehhez şekilde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken, dost ve kardeşlerimizi de asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Maarif Vakfımız, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın 6 farklı kıtasında ülkemizin maarif bayrağını dalgalandıran, hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz. İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesine anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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Erdoğan: Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz
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