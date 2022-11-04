Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim en büyük önceliğimiz

"Türkiye olarak bunun adına da 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil, manevi açıdan da en mücehhez şekilde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken, dost ve kardeşlerimizi de asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Maarif Vakfımız, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın 6 farklı kıtasında ülkemizin maarif bayrağını dalgalandıran, hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz. İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesine anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."