https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1063050762.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridoru gelişmelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridoru gelişmelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T00:29+0300

2022-11-04T00:29+0300

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recep tayyip erdoğan

bm genel sekreteri antonio guterres

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler' ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Suriye’ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak’ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

rusya

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recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, rusya, ukrayna