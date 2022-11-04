https://sputniknews.com.tr/20221104/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1063050762.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridoru gelişmelerini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridoru gelişmelerini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T00:29+0300
2022-11-04T00:29+0300
2022-11-04T00:39+0300
recep tayyip erdoğan
bm genel sekreteri antonio guterres
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler' ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Suriye’ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak’ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, rusya, ukrayna
recep tayyip erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres, rusya, ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridoru gelişmelerini görüştü
00:29 04.11.2022 (güncellendi: 00:39 04.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler' ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Suriye’ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak’ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.