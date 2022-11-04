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Çin, Airbus'tan 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak
Çin, Airbus'tan 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak
Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketi (CAS), Avrupalı çok uluslu uçak üreticisi Airbus ile 17 milyar dolar değerinde 140 Airbus uçağı alımı için bir... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:56+0300
2022-11-04T20:02+0300
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Çin'in Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 17 milyar dolar ödeyerek 140 yolcu uçağı satın alacağı bildirildi.Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketi'nden yapılan açıklamada, 132 adet A320 ve 8 adet A350 tipi yolcu uçağı almak üzere Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Pekin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşmanın toplam bedelinin 17 milyar dolar olacağı belirtildi.Airbus'tan yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu kaydedildi.Çin'in "üç büyük" devlet hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, temmuzda Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20170525/rusya-cin-airbus-boeingle-rekabet-edecek-ucak-uretecek-1028597359.html
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çin, airbus, uçak
çin, airbus, uçak

Çin, Airbus'tan 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak

19:56 04.11.2022 (güncellendi: 20:02 04.11.2022)
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketi (CAS), Avrupalı çok uluslu uçak üreticisi Airbus ile 17 milyar dolar değerinde 140 Airbus uçağı alımı için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Pekin'i ziyareti sırasında imzalandı.
Çin'in Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 17 milyar dolar ödeyerek 140 yolcu uçağı satın alacağı bildirildi.
Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketi'nden yapılan açıklamada, 132 adet A320 ve 8 adet A350 tipi yolcu uçağı almak üzere Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Pekin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşmanın toplam bedelinin 17 milyar dolar olacağı belirtildi.
Airbus'tan yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu kaydedildi.
Çin'in "üç büyük" devlet hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, temmuzda Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.
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