https://sputniknews.com.tr/20221104/chpli-akin-iktidara-geldigimizde-akkuyu-projesi-devam-edecek-1063058086.html

CHP’li Akın: İktidara geldiğimizde Akkuyu projesi devam edecek

CHP’li Akın: İktidara geldiğimizde Akkuyu projesi devam edecek

CHP’nin enerji ve altyapıdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın CHP’nin adayının seçimi kazanması durumunda uygulanacak enerji projelerini anlattı... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T09:58+0300

2022-11-04T09:58+0300

2022-11-04T09:58+0300

türkiye

chp

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

ahmet akın

seçim

iktidar

enerji

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın CHP’nin destekleyeceği adayın seçimleri kazanması durumunda uygulanacak enerji politikaları hakkında aralarında Sputnik muhabirinin de yer aldığı bir grup gazeteciye bilgi verdi.CHP’nin desteklediği adayın seçilmesi durumunda şu anda AK Parti’nin yürütmüş olduğu enerji yatırımlarının sürüp sürmeyeceğine ilişkin soruya Akın “Devlette devamlılık esas olduğu için Akkuyu Nükleer Santral projesi tabii ki devam edecek. Biz CHP olarak nükleer enerjiye karşı değiliz. Ancak, Akkuyu Nükleer Santrali projesi hakkında mevcut durum analizi, sözleşme detaylarını bilmiyoruz. Bunları irdeleyeceğiz. Bir kere bunları kamuoyuna açıklayıp rahatlatmak lazım. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'nin nükleer teknolojiye sahip olması. Türk vatandaşlarının da işin içinde olduğu ve oyuncu oldukları ve teknolojiyi geliştirdikleri bir noktaya getirelim diye uğraşıyoruz. Tüm enerji konularına açığız ama önce insan diyoruz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’nin enerji üssü olmasını isteriz’Türkiye’nin enerji üssü haline gelmesine ilişkinde değerlendirme yapan CHP’li Akın “Türkiye’nin enerji olmasını isteriz. Ne kadar güzel bir şey enerji üssü olmak? Bunun detayları biz çok yakından takip ediyoruz. Alış, satış, kurulum, pazarlama detayları ile bilgimiz şu anda eksik. Bu ileriye doğru Türkiye’ye fırsatlar yaratabilir. Tabi bu iyi yönetilebilir ise. Bu iktidarın planlama diye bir sıkıntısı var. Bunun iyi planlanıp ona göre yol haritasının belirlenmesi gerekir” dedi.‘Uluslararası yatırım fonları hazır’Türkiye’de yeşil dönüşüm hedeflediklerini de kaydeden Akın, “Enerjinin ödene bilir şartlarda temiz ve kaliteli elektriğe ulaşımın mümkün olduğu bir sistemi hedefliyoruz. Enerji bir tasarım işi, biz bu enerji tasarımına başladık. Yüzümüzü gündeşe döneceğiz. Yeşil dönüşüm atacağımız adımların finansman alt yapısı hazır. Yeşil dönüşüm olmadan finansa ulaşamıyorsunuz. Şu anda Sayın Genel Başkanımız İngiltere'de. Yeşil dönüşüm projelerinde kullanacağımız finansmanla ilgili uluslararası yatırım fonları hazır” ifadelerini kullandı.‘Elektrik dağıtım şirketleri denetlenecek’Kendi iktidarlarında elektrik dağıtım şirketlerinin denetleneceğini de belirten Akın “Şu anda elektrikte 21 dağıtım bölgesi özelleştirildi. Ancak, sözleşmenin kurallarına uymuyorlar. Devletin kurallara uymayanlarla ilgili sözleşme fesih yetkisi var ama maalesef ne Enerji Bakanlığı ne de EPDK bunları denetliyor. Yaptırım da uygulamıyor. Ortada tamamen enerji şirketlerine, lobilerine teslim olmuş bir Enerji Bakanlığı ve bir EPDK var. Yeterli denetim yok. Denetlendiği zaman da 5’li çetenin firmaları çıkıyor. Biz bu şirketlerin yatırım vaatlerine, programlarına bakacağız. Öncelikle o yatırımların yapılmaları sağlanacak. Yatırım yapmayanlarla ilgili yatırım bedelinin şirketlere rücu ettirilecek, gerekirse sözleşmelerin feshedilecek” dedi.‘Sabit yaz saati uygulamasını kaldıracağız’Kalıcı yaz saati uygulamasını kaldırmayı hedeflediklerini de anlatan CHP’li Akın “Bu yaz kış saati karmaşasına son vereceğiz. Hala devam ettirilip, vatandaşlarımızın karanlık ve güvenlik tehdidi ile işe ve okula gidip geldiği bir sistem. Bunu kaldıracağız” sözlerini kullandı.‘Sosyal Enerji Fonu kuracağız’Dar gelirli vatandaşlara enerji desteği vereceklerini belirten Akın “Enerjiyi yönetemeyen, dünyayı yönetemez. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Enerjiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. Enerjinin bir insan hakkı. Ödenebilir şartlarda ve kaliteli elektriğe ulaşımın mümkün olduğu bir sistemi hedefliyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 4.5 milyon kişinin elektrik faturasını ödeyemedi. Bu yıl ise bu konudaki istatistikler açıklanmadı. İktidara geldiğimizde Sosyal Enerji Fonu (SEF) kuracağız. Enerji yoksulluğu ve yoksunluğu tanımlanıp bununla ilgili bütün adımlar atılacak. İktidarın elektrik faturaları için vatandaşa nakdi destekte bulunması gerekiyor” dedi.

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chp, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), ahmet akın, seçim, iktidar, enerji