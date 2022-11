https://sputniknews.com.tr/20221104/chp-sozcusu-oztrak-finans-merkezi-binalarla-olunmuyor-istikrarli-bir-ekonomi-iseniz-olunuyor-1063050231.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Finans merkezi binalarla olunmuyor, istikrarlı bir ekonomiyseniz olunuyor

CHP Sözcüsü Öztrak: Finans merkezi binalarla olunmuyor, istikrarlı bir ekonomiyseniz olunuyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’deki temaslarına dair açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu seyahatimizde gördüğümüz bir başka husus... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T00:10+0300

2022-11-04T00:10+0300

2022-11-04T00:16+0300

politika

faik öztrak

kemal kılıçdaroğlu

londra

finans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051950721_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_443f092885bfb5bcf3a797ddd837f97f.jpg

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’deki temaslarına eşlik eden heyette yer alan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun temasları hakkında basın toplantısı düzenledi. Londra’daki temaslarının ikinci gününde olduklarını hatırlatan Öztrak, İngiltere temaslarının ABD’deki temaslarının devamı olduğunu ifade etti. Öztrak, “ABD’de daha çok kendi bilim insanlarımızı, beşeri sermayemizi orada görmek çalışmalarını izlemek ve onlarla iletişim içine girerek, iktidara geldiktensonra bu insanlarla birlikte ülkenin kalkınmasına nasıl hizmet edebileceğimiz konusundaki temasları yapmıştı Genel Başkanımız” diye konuştu. Londra’da finansmanlarla bir araya geldiklerini aktaran Öztrak, “Şimdi Londra'da bu araştırma, geliştirme, yetenek bulma, yetenekleri bir şekilde iş alemine katma, iş sahibi yapma yönünde bunların nasıl hangi yöntemlerle sağlanabileceğini, bunlara nasıl finansman sağlanabileceği konusunda gerekli temaslarda bulunuyoruz. Gerçekten de son derece yararlı. Bir kere dünyanın artık çok farklı bir noktada olduğunu burada da tespit etme imkanını bulduk” ifadesini kullandı. 'Bizim ilk planladığımız burası için iki günlük bir seyahatti bu süreyi dört güne çıkartmak zorunda kaldık'Seyahatin yoğun ilgi nedeniyle uzatıldığını aktaran Öztrak, “Özellikle giderek artan oranda bir yatırımcı kitlesi bu dünyayı dönüştürecek, dünyayı değiştirecek geçiş sürecine uyum sağlayan büyüme stratejilerine ciddi yatırımlar yapmak istiyorlar. Teknolojiye ciddi yatırım yapmak istiyorlar. Bizim ilk planladığımız burası için iki günlük bir seyahatti. Ama gerçekten ilgi o kadar büyük ki. Bu süreyi dört güne çıkartmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.Girişim sermayesi fonlarıyla ve yatırım bankalarının yöneticileriyle temas edeceklerini aktaran Öztrak, şunları ifade etti:'Bu imkanları ülkemize hızla getirebilmek mümkün'Söz konusu yatırımları ve fonları sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate alan bir büyüme stratejisi ve buna uygun bir dönüşüm ile Türkiye’ye hızla getirebilmenin mümkün olduğunu belirten Öztrak, “Tabii şunu çok açık ifade edeyim. Türkiye bu yola girmeli. Türkiye açık, temiz parayla büyümeli” değerlendirmesinde bulundu. Kara paranın Türkiye’ye ciddi maliyetleri olduğunu aktaran Öztrak, “Maliyeti nedir diye sorarsanız, bugün İstanbul'da kanalizasyonlardan alınan örneklerde yapılan testlerde dünyanın belki beş altı katına çıkan uyuşturucu kullanımıyla ilgili bulgular var. Bunlar çok ciddi. Emniyetin raporları var. Yine kara para meselesinde bizim de üyesi olduğumuz FATF’ın (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu) yani finansal aksiyon gücünün tespitleri var. Türkiye dünyada gri listede olan 23 tane ülkeden biri. Hem vakfın üyesi olan hem de bu gri listede olan sanıyorum tek ülke” dedi. 'Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz ülkede başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kara paranın temizlenmesi'Finansman imkanlarını Türkiye’ye getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Öztrak, “Bakıyorsunuz uluslararası mafya savaşları aldı başını gidiyor. Bizim insanımızı da tehlikeye sokuyor. İnsanlar birbirlerini vuruyorlar. Ama bu tarafta da dönüp baktığınız zaman işte trilyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık gerçekten ülkelerin değerlere dayanan yani bugün bütün dünyada kabul görmüş, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin de benimsediği, sürdürülebilir büyüme amaçlarına uyumlu hareket eden ülkelere yönelen çok ciddi de paralar var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz bu ülkede başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kara paranın temizlenmesine imkan veren düzenlemeyi ortadan kaldırmaya ve onun yerine onlardan katbekat dünyada fazla olan değerlere dayanan finansman imkanlarını ülkeye getirmeye kararlıyız. Bu seyahatimizde de bunun aslında başta İngiltere olmak üzere dünyanın bütün gelişmiş ülkelerde benimsendiğini gördük” dedi. 'Finans merkezi binalarla olunmuyor'Öztrak, “Bu seyahatimizde gördüğümüz bir başka husus da Londra'nın nasıl finans merkezi olduğunu. Finans merkezi binalarla olunmuyor. Finans merkezi hukuk devleti olarak olunuyor. Finans merkezi istikrarlı bir ekonomiyseniz olunuyor” ifadelerini kullandı. 'Bırakın iki saati boş beş dakikamız bile yok' ABD’de ve İngiltere’de Kılıçdaroğlu’nun saatlerce ortadan kaybolduğu ile ilgili çıkan haberler üzerine gelen soruya Öztrak, “Tabii ne derlerse desinler biz ülkemizi kara paranın değil tertemiz sermayenin merkezi yapmaya kararlıyız. Ülkemizin imkanlarının, gençlerimizin hizmetine, bölgesel kalkınmamızı sağlamanın hizmetine sunmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin. Benim bilebildiğim kadarıyla bırakın iki saati boş beş dakikamız bile yok” dedi.CHP’nin bu ziyarette dış politikaya neden değinmediği sorusuna ise Öztrak, “Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bizim bu seyahatlerimiz dikkat ederseniz daha çok teknoloji, bilimsel araştırma, geliştirme; bu konular ve bu bilimsel araştırma, geliştirme ve teknolojinin üretim sürecine nasıl katılabileceği, istihdam meselesinde ne rol oynayabileceği, nasıl bizim gençlerimizi süratle hem girişimci, ondan sonra da iş insanı haline getirebileceği konusundaki incelemelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla ama bizim dış politikamızla ilgili prensiplerimiz belli. Bizim söylediğimiz bir şey var. Biz dünyada yurtta sulh cihanda sulh diyen bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla biz bütün dostlarımızla bütün komşularımızla, dünyadaki tüm ülkelerle iyi geçinmek isteriz. Yeter ki onlar da bizim hakkımıza hukukumuza gerekli saygıyı göstersin” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/kilicdaroglu-genclere-seslendi-o-parayi-size-bay-kemal-getirecek--1063050099.html

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faik öztrak, kemal kılıçdaroğlu, londra, finans