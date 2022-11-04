CANLI | Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
09:59 04.11.2022
Zelenskiy: Kirli bomba üretmiyoruz, açık kanıtlarımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Ukrayna'da 3 tesiste yaptığı inceleme çalışmaları sonucu nükleer faaliyet veya malzemeye ilişkin bir bulguya rastlanmadığını savundu.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "UAEA'yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna'da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var" dedi.
09:19 04.11.2022
Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Sakellaropoulou'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 'Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasını asla tanımayacağı' kaydedildi.
Sakellaropoulou'nun Kiev'e yaptığı ziyaretin, Yunanistan'ın Ukrayna halkına olan desteğine ve dayanışmasına işaret ettiği ifade edilen açıklamada, "Gerektiği sürece bunu yapmaya devam edeceğimize sizi temin ederim. Meselemiz açık ve net: askeri güç kullanımı ve tek taraflı ayrılma eylemleri yoluyla uluslararası kabul görmüş sınırların değiştirilmesi kabul edilemez" denildi.