CANLI | Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sakellaropoulou'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 'Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasını asla tanımayacağı' kaydedildi.

Sakellaropoulou'nun Kiev'e yaptığı ziyaretin, Yunanistan'ın Ukrayna halkına olan desteğine ve dayanışmasına işaret ettiği ifade edilen açıklamada, "Gerektiği sürece bunu yapmaya devam edeceğimize sizi temin ederim. Meselemiz açık ve net: askeri güç kullanımı ve tek taraflı ayrılma eylemleri yoluyla uluslararası kabul görmüş sınırların değiştirilmesi kabul edilemez" denildi.