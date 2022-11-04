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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/canli--yunanistan-cumhurbaskani-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1063057336.html
CANLI | Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
CANLI | Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T09:21+0300
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ukrayna
askeri operasyon
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye

CANLI | Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

09:21 04.11.2022
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:59 04.11.2022
Zelenskiy: Kirli bomba üretmiyoruz, açık kanıtlarımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Ukrayna'da 3 tesiste yaptığı inceleme çalışmaları sonucu nükleer faaliyet veya malzemeye ilişkin bir bulguya rastlanmadığını savundu.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "UAEA'yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna'da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var" dedi.
09:19 04.11.2022
Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Sakellaropoulou'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 'Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasını asla tanımayacağı' kaydedildi.
Sakellaropoulou'nun Kiev'e yaptığı ziyaretin, Yunanistan'ın Ukrayna halkına olan desteğine ve dayanışmasına işaret ettiği ifade edilen açıklamada, "Gerektiği sürece bunu yapmaya devam edeceğimize sizi temin ederim. Meselemiz açık ve net: askeri güç kullanımı ve tek taraflı ayrılma eylemleri yoluyla uluslararası kabul görmüş sınırların değiştirilmesi kabul edilemez" denildi.
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