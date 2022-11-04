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https://sputniknews.com.tr/20221104/birlesik-arap-emirlikleri-doviz-krizi-nedeniyle-nijeryaya-ucuslari-yeniden-askiya-aldi-1063054642.html
Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları yeniden askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları yeniden askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşlarını yeniden askıya aldığını bildirdi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T04:28+0300
2022-11-04T04:28+0300
dünya
nijerya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
emirates
uçuş
dolar
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Emirates Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Rula Tadroson, yaptığı yazılı açıklamada, Emirates'in Nijerya'dan elde ettiği gelirin bloke edildiğini, bu nedenle fonlarını BAE'ye geri gönderemediğini belirtti.Emirates'in fonlarını alabilmesi için daha önce Nijerya hükümeti ve Nijerya Merkez Bankası'na (CBN) durumu ilettiğine ancak olumlu bir dönüş alamadığına işaret eden Tadroson, şunlar kaydetti:Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, haziranda Nijerya'da faaliyet gösteren uluslararası taşıyıcıların kazandığı 450 milyon dolarlık gelirin stopaj edildiğini bildirmişti.Emirates, döviz sıkıntıları nedeniyle eylülde ülkenin ticari şehri Lagos ve başkent Abuja'daki uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, ithalat için ve dolar kıtlığı nedeniyle karlarını ülkelerine geri göndermek isteyen yatırımcılar için dövize erişimi kısıtladı.Nijerya, döviz girdisinin yaklaşık yüzde 90'ını petrolden sağlıyor ancak boru hattı hırsızlığı ve yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle üretim yapmakta zorlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220329/emirates-rusyaya-ucuslari-surdurecegini-acikladi-1055136776.html
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nijerya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), emirates, uçuş, dolar
nijerya, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), emirates, uçuş, dolar

Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları yeniden askıya aldı

04:28 04.11.2022
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşlarını yeniden askıya aldığını bildirdi.
Emirates Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Rula Tadroson, yaptığı yazılı açıklamada, Emirates'in Nijerya'dan elde ettiği gelirin bloke edildiğini, bu nedenle fonlarını BAE'ye geri gönderemediğini belirtti.
Emirates'in fonlarını alabilmesi için daha önce Nijerya hükümeti ve Nijerya Merkez Bankası'na (CBN) durumu ilettiğine ancak olumlu bir dönüş alamadığına işaret eden Tadroson, şunlar kaydetti:
"Bu olağanüstü koşullar altında, Emirates'in, ileride daha fazla zararı önlemek için 29 Ekim 2022'den itibaren Nijerya'ya ve Nijerya'dan uçuşları askıya almaktan başka seçeneği kalmadı."
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, haziranda Nijerya'da faaliyet gösteren uluslararası taşıyıcıların kazandığı 450 milyon dolarlık gelirin stopaj edildiğini bildirmişti.
Emirates, döviz sıkıntıları nedeniyle eylülde ülkenin ticari şehri Lagos ve başkent Abuja'daki uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, ithalat için ve dolar kıtlığı nedeniyle karlarını ülkelerine geri göndermek isteyen yatırımcılar için dövize erişimi kısıtladı.
Nijerya, döviz girdisinin yaklaşık yüzde 90'ını petrolden sağlıyor ancak boru hattı hırsızlığı ve yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle üretim yapmakta zorlanıyor.
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