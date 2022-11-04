https://sputniknews.com.tr/20221104/birlesik-arap-emirlikleri-doviz-krizi-nedeniyle-nijeryaya-ucuslari-yeniden-askiya-aldi-1063054642.html

Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları yeniden askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları yeniden askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşlarını yeniden askıya aldığını bildirdi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T04:28+0300

2022-11-04T04:28+0300

2022-11-04T04:28+0300

dünya

nijerya

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birleşik arap emirlikleri (bae)

emirates

uçuş

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Emirates Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Rula Tadroson, yaptığı yazılı açıklamada, Emirates'in Nijerya'dan elde ettiği gelirin bloke edildiğini, bu nedenle fonlarını BAE'ye geri gönderemediğini belirtti.Emirates'in fonlarını alabilmesi için daha önce Nijerya hükümeti ve Nijerya Merkez Bankası'na (CBN) durumu ilettiğine ancak olumlu bir dönüş alamadığına işaret eden Tadroson, şunlar kaydetti:Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, haziranda Nijerya'da faaliyet gösteren uluslararası taşıyıcıların kazandığı 450 milyon dolarlık gelirin stopaj edildiğini bildirmişti.Emirates, döviz sıkıntıları nedeniyle eylülde ülkenin ticari şehri Lagos ve başkent Abuja'daki uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, ithalat için ve dolar kıtlığı nedeniyle karlarını ülkelerine geri göndermek isteyen yatırımcılar için dövize erişimi kısıtladı.Nijerya, döviz girdisinin yaklaşık yüzde 90'ını petrolden sağlıyor ancak boru hattı hırsızlığı ve yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle üretim yapmakta zorlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220329/emirates-rusyaya-ucuslari-surdurecegini-acikladi-1055136776.html

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