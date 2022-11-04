https://sputniknews.com.tr/20221104/besiktasta-derbi-oncesi-wout-weghorst-endisesi-1063077504.html

Beşiktaş'ta derbi öncesi Wout Weghorst endişesi

Beşiktaş'ta derbi öncesi Wout Weghorst endişesi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un, omzunda ağrı olduğu ve Galatasaray maçında oynayıp oynamamasına son antrenmanda karar vereceği... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T16:27+0300

2022-11-04T16:27+0300

2022-11-04T16:27+0300

spor

beşiktaş

galatasaray

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Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.

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beşiktaş, galatasaray