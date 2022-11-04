https://sputniknews.com.tr/20221104/besiktasta-derbi-oncesi-wout-weghorst-endisesi-1063077504.html
Beşiktaş'ta derbi öncesi Wout Weghorst endişesi
Beşiktaş'ta derbi öncesi Wout Weghorst endişesi
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un, omzunda ağrı olduğu ve Galatasaray maçında oynayıp oynamamasına son antrenmanda karar vereceği... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:27+0300
2022-11-04T16:27+0300
2022-11-04T16:27+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
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Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.
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beşiktaş, galatasaray
Beşiktaş'ta derbi öncesi Wout Weghorst endişesi
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un, omzunda ağrı olduğu ve Galatasaray maçında oynayıp oynamamasına son antrenmanda karar vereceği bildirildi.
Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.
Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.