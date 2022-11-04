https://sputniknews.com.tr/20221104/benzine-131-lira-otogaza-049-lira-zam-geldi-1063058254.html
Benzine 1.31 lira, otogaza 0.49 lira zam geldi
Benzine 1.31 lira, otogaza 0.49 lira zam geldi
Benzin grubuna 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzine 1.31 TL, otogaza 0.49 TL zam geldi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T09:37+0300
2022-11-04T09:37+0300
2022-11-04T09:37+0300
ekonomi
benzin
otogaz
zam
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez de akaryakıta çifte zam geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.
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benzin, otogaz, zam
Benzine 1.31 lira, otogaza 0.49 lira zam geldi
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Benzin grubuna 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzine 1.31 TL, otogaza 0.49 TL zam geldi.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez de akaryakıta çifte zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.
LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.