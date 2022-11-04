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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/belcikada-genel-grev-hazirligi-bruksele-ucuslarin-yuzde-40i-iptal-edildi--1063053569.html
Belçika'da genel grev hazırlığı: Brüksel'de uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi
Belçika'da genel grev hazırlığı: Brüksel'de uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi
Sendikalar, enflasyonun son 47 yılın zirvesine ulaştığı Belçika'da artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için genel grev yapacak... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T02:38+0300
2022-11-04T02:40+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
brüksel
havalimanı
uçuş
iptal
genel grev
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Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 9 Kasım'da birçok uçuşu iptal ediyor.Brüksel Havalimanından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel grev nedeniyle ulaşımın ciddi ölçüde aksaması beklendiği için uçuşların yaklaşık yüzde 40'ı iptal edildi.Kaostan kaçınmak için ek önlemlerin gerekli olup olmadığı konusunda hava yolları ile görüşmeler devam ediyor.Etkilenen yolcular, hava yolları tarafından kişisel olarak bilgilendirilecek.Seyahat edebilecek yolcuların ise yanlarına sadece el bagajı almaları öneriliyor.Belçika'da genel grev9 Kasım'da Belçika'da sendikalar enerji krizi ve hayat pahalılığını protesto etmek için ülke genelinde eylem yapacak.Sendikalar, gaz ve elektrik için bir tavan fiyat ve ücret standardı getirilmesi gibi hukuki değişiklikler talep ediyor.Enflasyon son 47 yılın zirvesindeBelçika İstatistik Kurumunun (Statbel), 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130.6, elektrik fiyatı ise yüzde 84.7 arttı.Ülkede enflasyon, yüzde 12.27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/norvec-basbakani-storeden-avrupaya-enerji-milliyetciligi-uyarisi-1063010887.html
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belçika, brüksel, havalimanı, uçuş, iptal, genel grev
belçika, brüksel, havalimanı, uçuş, iptal, genel grev

Belçika'da genel grev hazırlığı: Brüksel'de uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi

02:38 04.11.2022 (güncellendi: 02:40 04.11.2022)
© AP Photo / Virginia MayoBelçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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Sendikalar, enflasyonun son 47 yılın zirvesine ulaştığı Belçika'da artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için genel grev yapacak. Durumdan etkilenen Brüksel Havalimanı, uçuşların yüzde 40'ının iptal edildiğini duyurdu.
Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 9 Kasım'da birçok uçuşu iptal ediyor.
Brüksel Havalimanından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel grev nedeniyle ulaşımın ciddi ölçüde aksaması beklendiği için uçuşların yaklaşık yüzde 40'ı iptal edildi.
Kaostan kaçınmak için ek önlemlerin gerekli olup olmadığı konusunda hava yolları ile görüşmeler devam ediyor.
Etkilenen yolcular, hava yolları tarafından kişisel olarak bilgilendirilecek.
Seyahat edebilecek yolcuların ise yanlarına sadece el bagajı almaları öneriliyor.

Belçika'da genel grev

9 Kasım'da Belçika'da sendikalar enerji krizi ve hayat pahalılığını protesto etmek için ülke genelinde eylem yapacak.
Sendikalar, gaz ve elektrik için bir tavan fiyat ve ücret standardı getirilmesi gibi hukuki değişiklikler talep ediyor.

Enflasyon son 47 yılın zirvesinde

Belçika İstatistik Kurumunun (Statbel), 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130.6, elektrik fiyatı ise yüzde 84.7 arttı.
Ülkede enflasyon, yüzde 12.27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
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