https://sputniknews.com.tr/20221104/bartindaki-maden-faciasinda-can-kaybi-42ye-yukseldi-1063076741.html

Bartın'daki maden faciasında can kaybı 42'ye yükseldi

Bartın'daki maden faciasında can kaybı 42'ye yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından sonra İstanbul'da tedavileri süren maden işçilerinden biri yaşamını yitirdi... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T16:12+0300

2022-11-04T16:12+0300

2022-11-04T16:12+0300

türkiye

bartın

amasra

maden

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

patlama

madenci

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Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.Maden kazasında kalbi durduktan sonra hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastanın 3 haftalık yaşam savaşını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, diğer yaralı madencilere ilişkin de bilgi verdi.'3 hasta yoğun bakımda'Koca, ''Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor'' dedi.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 41 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 6 işçi ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221104/amasradaki-maden-faciasinda-tanik-isciler-konustu-yeterli-havalandirma-yok-sensorler-uzak-1063059326.html

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bartın, amasra, maden, fahrettin koca, sağlık bakanlığı, patlama, madenci