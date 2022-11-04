https://sputniknews.com.tr/20221104/baku-sinirdaki-mevzilerine-ates-acildigini-duyurdu-erivandan-yalanlama-geldi-1063065342.html
Bakü sınırdaki mevzilerine ateş açıldığını duyurdu, Erivan'dan yalanlama geldi
Bakü sınırdaki mevzilerine ateş açıldığını duyurdu, Erivan'dan yalanlama geldi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında bulunan Azeri ordusu mevzilerine gece saatlerinde ateş açıldığını duyurdu. Ermeni tarafı, Bakü'yü... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:07+0300
2022-11-04T13:07+0300
2022-11-04T13:07+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
saldırı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Basarkeçer ilinin Azizli ve Yukarı Şorca yerleşimlerinden Kelbecer'deki Yellice ve Mollabayramlı yerleşimlerinden bulunan Azeri mevzilerine gece 5 saat boyunca farklı kalibreli silahlarla ateş açtığını belirtti.Bakanlık, söz konusu mevzilerde bulunan Azeri askerlerin saldırıya uygun şekilde karşılık verdiğini ifade etti.'Azerbaycan Savunma Bakanlığı dezenformasyona devam ediyor'Bakü'nün açıklamasına yanıt veren Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının dezenformasyona devam ettiğini savundu.Bakanlık, Ermeni güçlerinin gece saatlerinde sınırın doğusundaki Azeri mevzilerine ateş açmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
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azerbaycan, ermenistan, saldırı
azerbaycan, ermenistan, saldırı
Bakü sınırdaki mevzilerine ateş açıldığını duyurdu, Erivan'dan yalanlama geldi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında bulunan Azeri ordusu mevzilerine gece saatlerinde ateş açıldığını duyurdu. Ermeni tarafı, Bakü'yü dezenformasyonla suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Basarkeçer ilinin Azizli ve Yukarı Şorca yerleşimlerinden Kelbecer'deki Yellice ve Mollabayramlı yerleşimlerinden bulunan Azeri mevzilerine gece 5 saat boyunca farklı kalibreli silahlarla ateş açtığını belirtti.
Bakanlık, söz konusu mevzilerde bulunan Azeri askerlerin saldırıya uygun şekilde karşılık verdiğini ifade etti.
'Azerbaycan Savunma Bakanlığı dezenformasyona devam ediyor'
Bakü'nün açıklamasına yanıt veren Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının dezenformasyona devam ettiğini savundu.
Bakanlık, Ermeni güçlerinin gece saatlerinde sınırın doğusundaki Azeri mevzilerine ateş açmadığının altını çizdi.