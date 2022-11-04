https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-ozerden-hdpli-paylana-biyik-cevabi-yaziklar-olsun-sana--1063051786.html
Bakan Özer’den HDP’li Paylan’a 'bıyık' cevabı: Yazıklar olsun sana
Bakan Özer’den HDP’li Paylan’a 'bıyık' cevabı: Yazıklar olsun sana
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız” ifadelerine... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T01:11+0300
2022-11-04T01:11+0300
2022-11-04T01:11+0300
politika
mahmut özer
bıyık
garo paylan
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Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam etti.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, “Geçtiğimiz yıl buraya geldiniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Ben de size ‘eleştirel düşünceyi öne başa koyun’ dedim. Sunumunuzda böyle bir şey görmedim. Ben size bunu dedim ama pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşum. Tek adam rejiminin bir sembolü var. Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Tam biat etmemiştiniz. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Bunun bir sembolü. Hangi müdüre gitsem hangi okula gitsem bıyık bırakmamış okul müdürleri bıyık bırakmışlar. Biat etme sanatı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?” dedi.
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mahmut özer, bıyık, garo paylan
mahmut özer, bıyık, garo paylan
Bakan Özer’den HDP’li Paylan’a 'bıyık' cevabı: Yazıklar olsun sana
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız” ifadelerine ilişkin, “Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız” cevabını verdi.
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam etti.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, “Geçtiğimiz yıl buraya geldiniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Ben de size ‘eleştirel düşünceyi öne başa koyun’ dedim. Sunumunuzda böyle bir şey görmedim. Ben size bunu dedim ama pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşum. Tek adam rejiminin bir sembolü var. Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Tam biat etmemiştiniz. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Bunun bir sembolü. Hangi müdüre gitsem hangi okula gitsem bıyık bırakmamış okul müdürleri bıyık bırakmışlar. Biat etme sanatı” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?” dedi.