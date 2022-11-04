https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-ersoy-turkiye-olarak-sansliyiz-dunyada-sozu-gecen-dirayetli-bir-liderimiz-var-1063087726.html

Bakan Ersoy: Türkiye olarak şanslıyız, dünyada sözü geçen dirayetli bir liderimiz var

Bakan Ersoy: Türkiye olarak şanslıyız, dünyada sözü geçen dirayetli bir liderimiz var

Bakan Ersoy, "Dirayetli, becerikli liderlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde dünyamız. Eğer doğru lidere, becerikli lidere, dirayetli lidere, dünyada sözü dinlenen... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T23:48+0300

2022-11-04T23:48+0300

2022-11-04T23:48+0300

politika

mehmet nuri ersoy

akp

recep tayyip erdoğan

dünya

lider

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları İzmir Online Üye Katılım Töreni"nde, kentte çok iyi karşılandığını ve önemli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.'Türkiye olarak biz şanslıyız, dünyada sözü geçen dirayetli bir liderimiz var'Bakan Ersoy, şöyle konuştu:"2023 çok çok önemli. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından çok önemli. Dünya 100 yılda bir karşımıza çıkan sorunlarla karşılaşmaya başladı. Pandemi 100 yılda bir oluyor. 30 yılda, 50 yılda bir olan savaşlar bölgemizde gerçekleşmeye başladı. Dirayetli, becerikli liderlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde dünyamız. Eğer doğru lidere, becerikli lidere, dirayetli lidere, dünyada sözü dinlenen lidere sahip değilseniz ülke olarak çok zorluk çekeceğiniz bir dönemden geçtiğimiz bir dünyadayız maalesef. Ama Türkiye olarak biz şanslıyız. Dünyada sözü geçen dirayetli bir liderimiz var ama sizin gibi de yol arkadaşları var. Eksik olmayın."'Yıllardır İzmir'i yönetenin CHP olduğunu anlatmamız lazım; çekinmeyin, korkmayın, anlatın'AKP MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da partiye üye olup gönül bağı kuranlara teşekkürlerini iletti. Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ceylan, şunları kaydetti:"Buranın fay hattı olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimleri mutlaka harekete geçirmek lazım. Bu söylemleri her zaman her yerde konuşmak lazım. Sadece iktidarların yaptıklarıyla değil, yerel yönetimlerin de büyük katkı vermesi lazım. Yerel yönetimler çalışmıyorsa, gördüğüm kadarıyla İzmir'de çalışmıyor, çok bir şey yapma imkanı olmuyor. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımızı dinledim. Gerçekten dertli bir insan. Yani bu bölgeye bir şeyler yapmak için çırpınırken bakıyorsun bazı yerlerde taşeron kullanarak projeyi bozmaya kalkmışlar, odalar vasıtasıyla. Bazı yerleri de kendileri izin vermeyerek, imza atmayarak İzmir'in önünü kapatmışlar. Bunları her yerde anlatmamız lazım. Giderek, ev ev gezerek, sokak sokak gezerek, mahalle mahalle gezerek İzmir'in bu sorunlarını anlatmamız lazım. İzmir'in koktuğunu anlatmamız lazım. İzmir trafiğinin berbat olduğunu anlatmamız lazım ve İzmir'in benim gördüğüm, hiçbir il ile yarışamayacak derecede gecekondu kenti olduğunu anlatmamız lazım. Yıllardır İzmir'i yönetenin CHP olduğunu anlatmamız lazım. Çekinmeyin, korkmayın, anlatın."AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise yeni katılımcılarla kutlu yolda beraber yürüyeceklerini dile getirerek, "Yapacağımız çok işimiz var" ifadesini kullandı.Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve partinin yöneticileri, AKP'ye üye olan 150 kişiye rozetlerini taktı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-soylu-son-4-yilda-dunyada-en-cok-insani-yardim-yapan-ulkeyiz-1063084548.html

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mehmet nuri ersoy, akp, recep tayyip erdoğan, dünya, lider