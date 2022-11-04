https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-donmez-turkiyede-bir-gaz-merkezi-olusturmanin-adimlarini-atiyoruz-1063086690.html

Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını attıklarını ve yıl sonuna kadar yol haritalarını... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T23:12+0300

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türkiye

fatih dönmez

türkiye

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amasra

ali ihsan yavuz

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Bakan Dönmez, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında, Amasra'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.Ardahan'a son 20 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında yaklaşık 968 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki yıl Bakanlığımızla ilgili alanlarda yapılması planlanan yatırım tutarı da 96.4 milyon lira olarak planlanmakta" dedi.Türkiye genelinde 1700 megavatlık biyokütle ve biyogaz tesisinin bulunduğu bilgisini veren Dönmez, bunun az bir rakam olmadığına işaret etti.'Kendi kaynaklarımızı arama ve üretime geçirmeyle alakalı hızlanıyoruz'Bu anlamda Avrupa'da da önemli sıralarda olduklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:Bakan Dönmez, cumhuriyeti, cumhuriyetin yüzyılında keşfin ateşiyle aydınlatmayı planladıklarını söyleyerek, çıkan gazı Ardahan'da, Kars'ta ve Edirne'de kullanmaya başlayacaklarını anlattı.Türkiye'nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini de yavaş yavaş hayata geçirdiklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:Son 20 yılda enerji alanında 31 bin megavat olan kurulu gücü, 100 bin megavat üzerine çıkardıklarını bildiren Dönmez, bu süreçte sadece elektrik üretim amaçlı yapılan yatırımların tutarının neredeyse 100 milyar doları bulduğunu dile getirdi.Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmaması durumunda geçen yıl 20 milyar dolarlık enerji ithal etme zorunluluğu oluşacağına işaret etti.'Avrupa'da olağanüstü, hiç akla gelmeyecek tedbir ve önerilere vatandaşı zorlamaya başladılar'Enerji fiyatlarına kamuoyunda eleştiri yapıldığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:AK Partili Ali İhsan Yavuz: Şu anda parlamenter sistemle yönetilip de az çok kriz, kaos, kargaşa yaşamayan ülke yokAK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise ilk günkü heyecan ve dirilikle işleri takip ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce parlamenterle işleyen sistemin, Türkiye'yi krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürdüğünü söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:Bakan Dönmez, daha sonra beraberindekilerle Ardahan Üniversitesi Konukevi'nde geçmiş dönem teşkilat mensupları için düzenlenen vefa buluşmasına katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/yunan-uzman-putinin-dogalgaz-merkezi-onerisi-turkiyenin-jeopolitik-konumunu-guclendirecek--1062302064.html

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fatih dönmez, türkiye, gaz, doğalgaz, merkez, amasra, ali ihsan yavuz