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'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi
'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi
Kocaeli'de yaşayan ve "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir süredir haber alınamayan Şahin Gökmen’in ailesi, Ürdün Konsolosluğu’ndan... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:09+0300
2022-11-04T13:09+0300
yaşam
israil
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen’den ailesi bir süredir haber alamadı.Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen’in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.
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israil, antalya
israil, antalya

'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

13:09 04.11.2022
© DHA'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi
'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© DHA
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Kocaeli'de yaşayan ve "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir süredir haber alınamayan Şahin Gökmen’in ailesi, Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen mesajla sarsıldı. Mesajda, Gökmen’in İsrail sınırında öldürüldüğü iddia edilirken aile konunun aydınlatılması için girişimlerini sürdürüyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen’den ailesi bir süredir haber alamadı.

Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen’in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.
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