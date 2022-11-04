https://sputniknews.com.tr/20221104/alti-parti-once-ortak-politika-belgesini-sonra-adayi-aciklayacak-1063075959.html
Altı parti önce ortak politika belgesini, sonra adayı açıklayacak
Altı parti önce ortak politika belgesini, sonra adayı açıklayacak
Altı partinin ortak politika belgesi hazırlamak için kurduğu çalışma grubu cumartesi günü bir araya gelecek. Seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T15:45+0300
2022-11-04T15:45+0300
2022-11-04T15:45+0300
politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem
iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
iyi parti
gelecek partisi
deva partisi
saadet partisi
demokrat parti (dp)
politika
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Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının 2 Ekim’de gerçekleştirdikleri toplantıda kararlaştırdıkları ortak politika çalışma grubu cumartesi günü çalışmaya başlayacak.Ortak politikaların belirlenmesi ve bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesi için bir araya gelecek olan çalışma grubu 9 ana başlık ve 60 alt başlık üzerinde çalışma yürütecek. Çalışma grubunun üzerinde duracağı 9 ana başlık, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirlendi.Bu ana başlıklarla ilgili olarak altı partiden her biri kendi çalışmalarını tamamladı. Partiler bu 9 ana başlığa ilişkin kendi çözüm önerilerini içeren metinler tek bir metin haline dönüştürülecek. Çalışma grubunun yaklaşık bir ay boyunca bir çalışma yürütmesi ve ortak metni hazırlaması planlanıyor.Altılı partinin seçim beyannamesi özelliği taşıyacak olan metin parti genel başkanları tarafından onaylanarak kamuoyuna açıklanacak. Ortak politika belgesinin açıklanmasından sonra altılı masanın ortak adayıyla ilgili çalışma başlayacak. Adayın belirlenmesi ile birlikte, altılı masa tarafından oluşturulan bir diğer komisyon olan parlamenter sisteme geçişin yol haritasını hazırlayan komisyonun da çalışmasını kamuoyuna sunması öngörülüyor.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), politika
Altı parti önce ortak politika belgesini, sonra adayı açıklayacak
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Altı partinin ortak politika belgesi hazırlamak için kurduğu çalışma grubu cumartesi günü bir araya gelecek. Seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak metnin açıklanmasından sonra 6 partinin ortak adayının kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının 2 Ekim’de gerçekleştirdikleri toplantıda kararlaştırdıkları ortak politika çalışma grubu cumartesi günü çalışmaya başlayacak.
Ortak politikaların belirlenmesi ve bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesi için bir araya gelecek olan çalışma grubu 9 ana başlık ve 60 alt başlık üzerinde çalışma yürütecek. Çalışma grubunun üzerinde duracağı 9 ana başlık, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirlendi.
Bu ana başlıklarla ilgili olarak altı partiden her biri kendi çalışmalarını tamamladı. Partiler bu 9 ana başlığa ilişkin kendi çözüm önerilerini içeren metinler tek bir metin haline dönüştürülecek. Çalışma grubunun yaklaşık bir ay boyunca bir çalışma yürütmesi ve ortak metni hazırlaması planlanıyor.
Altılı partinin seçim beyannamesi özelliği taşıyacak olan metin parti genel başkanları tarafından onaylanarak kamuoyuna açıklanacak. Ortak politika belgesinin açıklanmasından sonra altılı masanın ortak adayıyla ilgili çalışma başlayacak. Adayın belirlenmesi ile birlikte, altılı masa tarafından oluşturulan bir diğer komisyon olan parlamenter sisteme geçişin yol haritasını hazırlayan komisyonun da çalışmasını kamuoyuna sunması öngörülüyor.