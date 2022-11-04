https://sputniknews.com.tr/20221104/8-yasindaki-cocuk-kendisini-sokan-zehirli-kobrayi-isirarak-oldurdu-1063075461.html
8 yaşındaki çocuk, kendisini sokan zehirli kobrayı ısırarak öldürdü
8 yaşındaki çocuk, kendisini sokan zehirli kobrayı ısırarak öldürdü
Hindistan'da 8 yaşındaki bir çocuk, koluna dolanan kobrayı ısırarak öldürdü. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T15:31+0300
2022-11-04T15:31+0300
2022-11-04T15:31+0300
dünya
hindistan
kobra
kobra yılanı
çocuk
tedavi
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Jashpur bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Deepak isimli bir çocuk, evinin bahçesinde oynarken koluna dolanıp kendisini sokan zehirli kobra yılanını ısırarak öldürdü.The New Indian Express'e konuşan Deepak, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.Deepak olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Jems Minj, "Hızlı bir şekilde yılan karşıtı zehir uygulandı ve tüm gün boyunca gözlem altında tutuldu ve taburcu edildi" ifadelerini kullandı. Yılan uzmanı Qaiser Hussain ise, Express'e verdiği demeçte, "Deepak herhangi bir semptom göstermedi ve kuru ısırık nedeniyle hızlı iyileşti, ancak zehir salınmadı. Bu tür yılan ısırıkları ağrılıdır ve sadece ısırık bölgesinde lokal semptomlar gösterebilir" dedi.
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hindistan, kobra, kobra yılanı, çocuk, tedavi
hindistan, kobra, kobra yılanı, çocuk, tedavi
8 yaşındaki çocuk, kendisini sokan zehirli kobrayı ısırarak öldürdü
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Hindistan'da 8 yaşındaki bir çocuk, koluna dolanan kobrayı ısırarak öldürdü.
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Jashpur bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Deepak isimli bir çocuk, evinin bahçesinde oynarken koluna dolanıp kendisini sokan zehirli kobra yılanını ısırarak öldürdü.
The New Indian Express'e konuşan Deepak, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.
Deepak olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Jems Minj, "Hızlı bir şekilde yılan karşıtı zehir uygulandı ve tüm gün boyunca gözlem altında tutuldu ve taburcu edildi" ifadelerini kullandı.
Yılan uzmanı Qaiser Hussain ise, Express'e verdiği demeçte, "Deepak herhangi bir semptom göstermedi ve kuru ısırık nedeniyle hızlı iyileşti, ancak zehir salınmadı. Bu tür yılan ısırıkları ağrılıdır ve sadece ısırık bölgesinde lokal semptomlar gösterebilir" dedi.