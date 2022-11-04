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Afrika'nın uzun soluklu liderleri
Afrika'nın uzun soluklu liderleri
Pazar günü iktidardaki 40 yılını kutlayan Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Afrika'nın uzun soluklu liderlerini gündeme getirdi. Afrika'da uzun yıllar görev... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
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afrika
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idriss deby itno
robert mugabe
jose eduardo dos santos
ali bongo ondimba
muammer kaddafi
haile selassie
isaias afwerki
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фото, afrika, ömer el beşir, idriss deby itno, robert mugabe, jose eduardo dos santos, ali bongo ondimba, muammer kaddafi, haile selassie, isaias afwerki, yoweri museveni, denis sassou nguesso, teodoro obiang nguema

Afrika'nın uzun soluklu liderleri

14:13 04.11.2022 (güncellendi: 14:14 04.11.2022)
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Pazar günü iktidardaki 40 yılını kutlayan Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Afrika'nın uzun soluklu liderlerini gündeme getirdi. Afrika'da uzun yıllar görev yapan liderler, Sputnik'in galerisinde.
© LUDOVIC MARIN

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın, ülkeyi 40 yıdır küçük bir yardımcı grubuyla birlikte yönettiği biliniyor.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya&#x27;nın, ülkeyi 40 yıdır küçük bir yardımcı grubuyla birlikte yönettiği biliniyor. - Sputnik Türkiye
1/16
© LUDOVIC MARIN

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın, ülkeyi 40 yıdır küçük bir yardımcı grubuyla birlikte yönettiği biliniyor.

© STEEVE JORDAN

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 3 Ağustos 1979 darbesiyle iktidara geldi ve 43 seneyle Afrika'nın en uzun süre görev yapan lideri.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 3 Ağustos 1979 darbesiyle iktidara geldi ve 43 seneyle Afrika&#x27;nın en uzun süre görev yapan lideri. - Sputnik Türkiye
2/16
© STEEVE JORDAN

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 3 Ağustos 1979 darbesiyle iktidara geldi ve 43 seneyle Afrika'nın en uzun süre görev yapan lideri.

© LUDOVIC MARIN

Obiang, gelecek ay yedi yıl sürecek altıncı dönem için yarışacak.

Obiang, gelecek ay yedi yıl sürecek altıncı dönem için yarışacak. - Sputnik Türkiye
3/16
© LUDOVIC MARIN

Obiang, gelecek ay yedi yıl sürecek altıncı dönem için yarışacak.

© LUDOVIC MARIN

Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso da, kesintisiz olmasa da 38 yıldır iktidarda. Nguesso, 1979'dan 1992'ye kadar cumhurbaşkanıydı, ardından 1997'de yaşanan bir iç savaştan sonra göreve geri döndü.

Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso da, kesintisiz olmasa da 38 yıldır iktidarda. Nguesso, 1979&#x27;dan 1992&#x27;ye kadar cumhurbaşkanıydı, ardından 1997&#x27;de yaşanan bir iç savaştan sonra göreve geri döndü. - Sputnik Türkiye
4/16
© LUDOVIC MARIN

Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso da, kesintisiz olmasa da 38 yıldır iktidarda. Nguesso, 1979'dan 1992'ye kadar cumhurbaşkanıydı, ardından 1997'de yaşanan bir iç savaştan sonra göreve geri döndü.

© ANDY BUCHANAN

2016 yılında yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçilen Nguesso, bu yıl 21 Mart'ta dördüncü kez göreve başladı.

2016 yılında yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçilen Nguesso, bu yıl 21 Mart&#x27;ta dördüncü kez göreve başladı. - Sputnik Türkiye
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© ANDY BUCHANAN

2016 yılında yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçilen Nguesso, bu yıl 21 Mart'ta dördüncü kez göreve başladı.

© BADRU KATUMBA

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Ocak 1986'dan bu yana 36 yıldır ülkesini yönetiyor. Tartışmalı bir kampanyanın ardından Ocak 2021'de altıncı dönem için yeniden seçildi.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Ocak 1986&#x27;dan bu yana 36 yıldır ülkesini yönetiyor. Tartışmalı bir kampanyanın ardından Ocak 2021&#x27;de altıncı dönem için yeniden seçildi. - Sputnik Türkiye
6/16
© BADRU KATUMBA

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Ocak 1986'dan bu yana 36 yıldır ülkesini yönetiyor. Tartışmalı bir kampanyanın ardından Ocak 2021'de altıncı dönem için yeniden seçildi.

© BADRU KATUMBA

Museveni, Yüksek Mahkeme'nin 75 yaş sınırını kaldırma kararının ardından görevine devam etti.

Museveni, Yüksek Mahkeme&#x27;nin 75 yaş sınırını kaldırma kararının ardından görevine devam etti. - Sputnik Türkiye
7/16
© BADRU KATUMBA

Museveni, Yüksek Mahkeme'nin 75 yaş sınırını kaldırma kararının ardından görevine devam etti.

© LUDOVIC MARIN

Afrika'nın kalan son mutlak monarşisi olan Esvatini (eski adıyla Svaziland), 36 yıldır Kral Mswati III tarafından yönetiliyor. Mswati, Nisan 1986'da henüz 18 yaşındayken tahta çıktı.

Afrika&#x27;nın kalan son mutlak monarşisi olan Esvatini (eski adıyla Svaziland), 36 yıldır Kral Mswati III tarafından yönetiliyor. Mswati, Nisan 1986&#x27;da henüz 18 yaşındayken tahta çıktı. - Sputnik Türkiye
8/16
© LUDOVIC MARIN

Afrika'nın kalan son mutlak monarşisi olan Esvatini (eski adıyla Svaziland), 36 yıldır Kral Mswati III tarafından yönetiliyor. Mswati, Nisan 1986'da henüz 18 yaşındayken tahta çıktı.

© EBRAHIM HAMID

Eritre'nin ilk ve mevcut Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, ülkeyi Mayıs 1993'teki bağımsızlığından bu yana yönetiyor.

Eritre&#x27;nin ilk ve mevcut Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, ülkeyi Mayıs 1993&#x27;teki bağımsızlığından bu yana yönetiyor. - Sputnik Türkiye
9/16
© EBRAHIM HAMID

Eritre'nin ilk ve mevcut Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, ülkeyi Mayıs 1993'teki bağımsızlığından bu yana yönetiyor.

Afrika'nın rekoru ise, 1974'te devrilmeden önce 44 yıl hüküm süren Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'ye ait.

Afrika&#x27;nın rekoru ise, 1974&#x27;te devrilmeden önce 44 yıl hüküm süren Etiyopya İmparatoru Haile Selassie&#x27;ye ait. - Sputnik Türkiye
10/16

Afrika'nın rekoru ise, 1974'te devrilmeden önce 44 yıl hüküm süren Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'ye ait.

© AFP FILES

Libya'nın devrimci lideri Muammer Kaddafi ise, 2011'de düzenlenen Batı destekli protesto ve çatışmalar sonucunda öldürülmeden önce ülkeyi yaklaşık 42 yıl yönetti.

Libya&#x27;nın devrimci lideri Muammer Kaddafi ise, 2011&#x27;de düzenlenen Batı destekli protesto ve çatışmalar sonucunda öldürülmeden önce ülkeyi yaklaşık 42 yıl yönetti. - Sputnik Türkiye
11/16
© AFP FILES

Libya'nın devrimci lideri Muammer Kaddafi ise, 2011'de düzenlenen Batı destekli protesto ve çatışmalar sonucunda öldürülmeden önce ülkeyi yaklaşık 42 yıl yönetti.

Gabon lideri Omar Bongo Ondimba da, Haziran 2009'da öldüğünde 41 yıldır görevdeydi.

Gabon lideri Omar Bongo Ondimba da, Haziran 2009&#x27;da öldüğünde 41 yıldır görevdeydi. - Sputnik Türkiye
12/16

Gabon lideri Omar Bongo Ondimba da, Haziran 2009'da öldüğünde 41 yıldır görevdeydi.

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Angola devriminin lideri, Marksist Jose Eduardo dos Santos, 38 yıllık görev süresinin ardından Eylül 2017'de istifa etmişti. Santos, Temmuz 2022'de 79 yaşında öldü.

Angola devriminin lideri, Marksist Jose Eduardo dos Santos, 38 yıllık görev süresinin ardından Eylül 2017&#x27;de istifa etmişti. Santos, Temmuz 2022&#x27;de 79 yaşında öldü. - Sputnik Türkiye
13/16
© -

Angola devriminin lideri, Marksist Jose Eduardo dos Santos, 38 yıllık görev süresinin ardından Eylül 2017'de istifa etmişti. Santos, Temmuz 2022'de 79 yaşında öldü.

© ALEXANDER JOE

Eylül 2019'da istifaya zorlandıktan yaklaşık iki yıl sonra ölen eski Zimbabwe cumhurbaşkanı Robert Mugabe de, 37 yıldan fazla bir süre görevde kaldı.

Eylül 2019&#x27;da istifaya zorlandıktan yaklaşık iki yıl sonra ölen eski Zimbabwe cumhurbaşkanı Robert Mugabe de, 37 yıldan fazla bir süre görevde kaldı. - Sputnik Türkiye
14/16
© ALEXANDER JOE

Eylül 2019'da istifaya zorlandıktan yaklaşık iki yıl sonra ölen eski Zimbabwe cumhurbaşkanı Robert Mugabe de, 37 yıldan fazla bir süre görevde kaldı.

© MIKE NELSON

Sudan'da, Haziran 1989'da düzenlenen bir darbeyle iktidara gelen Ömer el-Beşir, 2019'da ordunun kendisini devirmesine kadar 30 yıl boyunca görevde kaldı.

Sudan&#x27;da, Haziran 1989&#x27;da düzenlenen bir darbeyle iktidara gelen Ömer el-Beşir, 2019&#x27;da ordunun kendisini devirmesine kadar 30 yıl boyunca görevde kaldı. - Sputnik Türkiye
15/16
© MIKE NELSON

Sudan'da, Haziran 1989'da düzenlenen bir darbeyle iktidara gelen Ömer el-Beşir, 2019'da ordunun kendisini devirmesine kadar 30 yıl boyunca görevde kaldı.

© ERIC FEFERBERG

Çad lideri Idriss Deby Itno, Aralık 1990'dan Nisan 2021'deki ölümüne kadar 30 yıl boyunca ülkeyi yönetti.

Çad lideri Idriss Deby Itno, Aralık 1990&#x27;dan Nisan 2021&#x27;deki ölümüne kadar 30 yıl boyunca ülkeyi yönetti. - Sputnik Türkiye
16/16
© ERIC FEFERBERG

Çad lideri Idriss Deby Itno, Aralık 1990'dan Nisan 2021'deki ölümüne kadar 30 yıl boyunca ülkeyi yönetti.

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