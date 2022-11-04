Afrika'nın uzun soluklu liderleri

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Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso da, kesintisiz olmasa da 38 yıldır iktidarda. Nguesso, 1979'dan 1992'ye kadar cumhurbaşkanıydı, ardından 1997'de yaşanan bir iç savaştan sonra göreve geri döndü.