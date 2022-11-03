https://sputniknews.com.tr/20221103/whatsappa-yeni-ozellik-topluluklar-1063029029.html
WhatsApp'a yeni özellik: Topluluklar
WhatsApp'a yeni özellik: Topluluklar
WhatsApp'a yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar 'Gruplar' dışında 'Topluluklar' da kurabilecek. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:40+0300
2022-11-03T14:40+0300
2022-11-03T14:40+0300
dünya
whatsapp
güncelleme
mark zuckerberg
açıklama
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Birden fazla grup sohbetini tek bir yerde düzenlemeyi amaçlayan 'Topluluklar' özelliği kullanıma açıldı. Bu özellikle birlikte, birden fazla farklı sohbet aynı çatı altında birleştirilebilecek ve yöneticiler o topluluktaki herkese mesaj gönderebilecek. Bu yılın başlarında duyurulan ve test edilen özellik, kullanıcılara da sunuldu. Uygulamanın altında bir sekme olarak görünecek yeni özellikle, kullanıcılar yeni bir topluluk başlatabilecek veya mevcut topluluklardan birine katılabilecek.Bu özellik ayrıca, kullanıcıların anket oluşturmasına ve anketlere katılmasına da olanak tanıyan bir güncellemenin parçası olarak sunuluyor. Öte yandan, grup görüntülü görüşmelerinin de artık 32 katılımcıya kadar destekleneceği bildirildi. WhatsApp, konuyla ilgili blog gönderisinde, "Topluluklar ile kuruluşların başka hiçbir yerde bulunmayan bir gizlilik ve güvenlik düzeyiyle kurduğu iletişim konusunda çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugün mevcut olan alternatifler, mesajlarının bir kopyasına sahip güvenilir uygulamalar veya yazılım şirketleri gerektiriyor. Bunların uçtan uca şifreleme tarafından sağlanan daha yüksek güvenlik seviyesini hak ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Bir topluluğa katıldığınızda, ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda almak için mevcut gruplar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz ve yöneticiler de topluluktaki herkese önemli güncellemeler gönderebilir" dendi.WhatsApp'ın Sahibi Meta'nın patronu Mark Zuckerberg ise, "Bugün WhatsApp'ta Toplulukları başlatıyoruz. Alt grupları, çoklu konuları, duyuru kanallarını ve daha fazlasını etkinleştirerek grupları daha iyi hale getiriyor. Ayrıca anketleri ve 32 kişilik görüntülü görüşmeyi de kullanıma sunuyoruz. Tümü, uçtan uca şifrelemeyle güvence altına alındı, böylece mesajlarınız gizli kalacak" açıklamasında bulundu.WhatsApp, özelliği 15 ülkede 50 kuruluşla test ettiğini açıkladı.
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whatsapp, güncelleme, mark zuckerberg, açıklama
whatsapp, güncelleme, mark zuckerberg, açıklama
WhatsApp'a yeni özellik: Topluluklar
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WhatsApp'a yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar 'Gruplar' dışında 'Topluluklar' da kurabilecek.
Birden fazla grup sohbetini tek bir yerde düzenlemeyi amaçlayan 'Topluluklar' özelliği kullanıma açıldı.
Bu özellikle birlikte, birden fazla farklı sohbet aynı çatı altında birleştirilebilecek ve yöneticiler o topluluktaki herkese mesaj gönderebilecek.
Bu yılın başlarında duyurulan ve test edilen özellik, kullanıcılara da sunuldu.
Uygulamanın altında bir sekme olarak görünecek yeni özellikle, kullanıcılar yeni bir topluluk başlatabilecek veya mevcut topluluklardan birine katılabilecek.
Bu özellik ayrıca, kullanıcıların anket oluşturmasına ve anketlere katılmasına da olanak tanıyan bir güncellemenin parçası olarak sunuluyor.
Öte yandan, grup görüntülü görüşmelerinin de artık 32 katılımcıya kadar destekleneceği bildirildi.
WhatsApp, konuyla ilgili blog gönderisinde, "Topluluklar ile kuruluşların başka hiçbir yerde bulunmayan bir gizlilik ve güvenlik düzeyiyle kurduğu iletişim konusunda çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugün mevcut olan alternatifler, mesajlarının bir kopyasına sahip güvenilir uygulamalar veya yazılım şirketleri gerektiriyor. Bunların uçtan uca şifreleme tarafından sağlanan daha yüksek güvenlik seviyesini hak ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Bir topluluğa katıldığınızda, ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda almak için mevcut gruplar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz ve yöneticiler de topluluktaki herkese önemli güncellemeler gönderebilir" dendi.
WhatsApp'ın Sahibi Meta'nın patronu Mark Zuckerberg ise, "Bugün WhatsApp'ta Toplulukları başlatıyoruz. Alt grupları, çoklu konuları, duyuru kanallarını ve daha fazlasını etkinleştirerek grupları daha iyi hale getiriyor. Ayrıca anketleri ve 32 kişilik görüntülü görüşmeyi de kullanıma sunuyoruz. Tümü, uçtan uca şifrelemeyle güvence altına alındı, böylece mesajlarınız gizli kalacak" açıklamasında bulundu.
WhatsApp, özelliği 15 ülkede 50 kuruluşla test ettiğini açıkladı.