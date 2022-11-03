Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221103/vanda-kum-ocaginda-gocuk-1-cocuk-agir-yarali-1063031616.html
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
Van'da kum ocağında göçük meydana geldi. Bölgeden geçerken kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T15:32+0300
2022-11-03T15:32+0300
türkiye
van
inşaat
çocuk
çökme
göçük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063031355_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a367a899d22422cdc688552fd514ddd9.jpg
Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220409/yargitaydan-emsal-is-kazasi-karari-1055435923.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063031355_129:0:849:540_1920x0_80_0_0_83f983fc446f685dfee3a174e89767ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, inşaat, çocuk, çökme, göçük
van, inşaat, çocuk, çökme, göçük

Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı

15:32 03.11.2022
© DHAVan'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Van'da kum ocağında göçük meydana geldi. Bölgeden geçerken kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.
Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.
İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.

Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.
Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal 'iş kazası' kararı
9 Nisan, 18:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала