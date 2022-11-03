https://sputniknews.com.tr/20221103/vanda-kum-ocaginda-gocuk-1-cocuk-agir-yarali-1063031616.html

Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı

Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı

Van'da kum ocağında göçük meydana geldi. Bölgeden geçerken kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T15:32+0300

2022-11-03T15:32+0300

2022-11-03T15:32+0300

türkiye

van

inşaat

çocuk

çökme

göçük

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Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220409/yargitaydan-emsal-is-kazasi-karari-1055435923.html

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van

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