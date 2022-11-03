https://sputniknews.com.tr/20221103/vanda-kum-ocaginda-gocuk-1-cocuk-agir-yarali-1063031616.html
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
Van'da kum ocağında göçük meydana geldi. Bölgeden geçerken kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T15:32+0300
2022-11-03T15:32+0300
2022-11-03T15:32+0300
türkiye
van
inşaat
çocuk
çökme
göçük
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Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220409/yargitaydan-emsal-is-kazasi-karari-1055435923.html
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van, inşaat, çocuk, çökme, göçük
van, inşaat, çocuk, çökme, göçük
Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
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Van'da kum ocağında göçük meydana geldi. Bölgeden geçerken kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.
Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.
İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.
Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.
Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.