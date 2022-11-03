https://sputniknews.com.tr/20221103/tumblr-4-yillik-ciplaklik-yasagini-kaldirdi-sanatsal-ifadenin-gelismesi-icin-1063033191.html

Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'

Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'

Tumblr, 2018'de konan yasağı kaldırarak bundan böyle platformda çıplaklığa izin verileceğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T16:18+0300

2022-11-03T16:18+0300

2022-11-03T16:18+0300

dünya

tumblr

çıplaklık

açıklama

değişiklik

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Tumblr, 4 yıllık yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıkladı.Söz konusu yasak, uygulama bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle Apple App Store'dan kaldırıldıktan sonra alınmıştı.Yeni yönetmeliğe göre, çıplaklık içeren görsel, GIF ya da videolar yayınlanabilecek, ancak cinsel ilişkinin yer aldığı içerikler yayınlanamayacak. Yönetmelikte, "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.Tumblr'ın hamlesi, Musk'ın, çıplaklık ve pornografinin yayınlanmasına izin veren tek sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da 'ücretli video' planları üzerinde çalıştığı haberlerinin yayılmasından birkaç saat önce geldi.

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tumblr, çıplaklık, açıklama, değişiklik