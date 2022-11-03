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Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'
Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'
Tumblr, 2018'de konan yasağı kaldırarak bundan böyle platformda çıplaklığa izin verileceğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:18+0300
2022-11-03T16:18+0300
dünya
tumblr
çıplaklık
açıklama
değişiklik
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Tumblr, 4 yıllık yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıkladı.Söz konusu yasak, uygulama bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle Apple App Store'dan kaldırıldıktan sonra alınmıştı.Yeni yönetmeliğe göre, çıplaklık içeren görsel, GIF ya da videolar yayınlanabilecek, ancak cinsel ilişkinin yer aldığı içerikler yayınlanamayacak. Yönetmelikte, "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.Tumblr'ın hamlesi, Musk'ın, çıplaklık ve pornografinin yayınlanmasına izin veren tek sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da 'ücretli video' planları üzerinde çalıştığı haberlerinin yayılmasından birkaç saat önce geldi.
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tumblr, çıplaklık, açıklama, değişiklik
tumblr, çıplaklık, açıklama, değişiklik

Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'

16:18 03.11.2022
© AFP 2022 / Lionel BonaventureTumblr
Tumblr - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Lionel Bonaventure
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Tumblr, 2018'de konan yasağı kaldırarak bundan böyle platformda çıplaklığa izin verileceğini açıkladı.
Tumblr, 4 yıllık yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıkladı.
Söz konusu yasak, uygulama bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle Apple App Store'dan kaldırıldıktan sonra alınmıştı.
Yeni yönetmeliğe göre, çıplaklık içeren görsel, GIF ya da videolar yayınlanabilecek, ancak cinsel ilişkinin yer aldığı içerikler yayınlanamayacak.
Yönetmelikte, "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tumblr'ın hamlesi, Musk'ın, çıplaklık ve pornografinin yayınlanmasına izin veren tek sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da 'ücretli video' planları üzerinde çalıştığı haberlerinin yayılmasından birkaç saat önce geldi.
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