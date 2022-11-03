https://sputniknews.com.tr/20221103/tumblr-4-yillik-ciplaklik-yasagini-kaldirdi-sanatsal-ifadenin-gelismesi-icin-1063033191.html
Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'
Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'
Tumblr, 2018'de konan yasağı kaldırarak bundan böyle platformda çıplaklığa izin verileceğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:18+0300
2022-11-03T16:18+0300
2022-11-03T16:18+0300
dünya
tumblr
çıplaklık
açıklama
değişiklik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103646/12/1036461201_0:0:6144:3456_1920x0_80_0_0_4d93501b788c7d3a1fead7d7cb46d8b3.jpg
Tumblr, 4 yıllık yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıkladı.Söz konusu yasak, uygulama bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle Apple App Store'dan kaldırıldıktan sonra alınmıştı.Yeni yönetmeliğe göre, çıplaklık içeren görsel, GIF ya da videolar yayınlanabilecek, ancak cinsel ilişkinin yer aldığı içerikler yayınlanamayacak. Yönetmelikte, "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.Tumblr'ın hamlesi, Musk'ın, çıplaklık ve pornografinin yayınlanmasına izin veren tek sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da 'ücretli video' planları üzerinde çalıştığı haberlerinin yayılmasından birkaç saat önce geldi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103646/12/1036461201_96:0:5548:4089_1920x0_80_0_0_1b73af247e03f9707005172659d6ea88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tumblr, çıplaklık, açıklama, değişiklik
tumblr, çıplaklık, açıklama, değişiklik
Tumblr, 4 yıllık çıplaklık yasağını kaldırdı: 'Sanatsal ifadenin gelişmesi için'
Abone ol
Tumblr, 2018'de konan yasağı kaldırarak bundan böyle platformda çıplaklığa izin verileceğini açıkladı.
Tumblr, 4 yıllık yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıkladı.
Söz konusu yasak, uygulama bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle Apple App Store'dan kaldırıldıktan sonra alınmıştı.
Yeni yönetmeliğe göre, çıplaklık içeren görsel, GIF ya da videolar yayınlanabilecek, ancak cinsel ilişkinin yer aldığı içerikler yayınlanamayacak.
Yönetmelikte, "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tumblr'ın hamlesi, Musk'ın, çıplaklık ve pornografinin yayınlanmasına izin veren tek sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'da 'ücretli video' planları üzerinde çalıştığı haberlerinin yayılmasından birkaç saat önce geldi.