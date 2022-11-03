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TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama: Resmi duyuru henüz yapılmamıştır
TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama: Resmi duyuru henüz yapılmamıştır
Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığı, Çin tarafından... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T20:04+0300
2022-11-03T20:11+0300
türkiye
çin
roket
long march 5b
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadesini kullandı.Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20210509/cin-devlet-medyasi-kontrolden-cikan-long-march-5b-tipi-roketin-enkazi-maldivler-yakinlarina-dustu-1044455256.html
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çin, roket, long march 5b
çin, roket, long march 5b

TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama: Resmi duyuru henüz yapılmamıştır

20:04 03.11.2022 (güncellendi: 20:11 03.11.2022)
© AFP 2022 / STRLong March- 5B Y2 roketi
Long March- 5B Y2 roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / STR
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Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığı, Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminlerin gerekli durumda verileceği kaydedildi.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadesini kullandı.
Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."
Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.
Long March- 5B Y2 roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2021
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