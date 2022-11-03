https://sputniknews.com.tr/20221103/tuadan-dusmesi-beklenene-cin-roketiyle-ilgili-aciklama-1063042201.html

TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama: Resmi duyuru henüz yapılmamıştır

TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama: Resmi duyuru henüz yapılmamıştır

Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığı, Çin tarafından... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T20:04+0300

2022-11-03T20:04+0300

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türkiye

çin

roket

long march 5b

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadesini kullandı.Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20210509/cin-devlet-medyasi-kontrolden-cikan-long-march-5b-tipi-roketin-enkazi-maldivler-yakinlarina-dustu-1044455256.html

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çin, roket, long march 5b