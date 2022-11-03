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Tariş sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira açıkladı
Tariş sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira açıkladı
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2022-2023 sezonunda sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira olarak belirlediklerini duyurdu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T11:55+0300
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tariş zeytin ve zeytinyağı birliği
zeytinyağı
ekonomi
alım
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zeytinyağıTariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki fiyat oluşumlarını dikkate alarak bir alım kampanyası başlattıklarını kaydetti.Yapılan saha çalışmalarının bu sezon, ülke tarihinin en yüksek rekoltesinin elde edileceğini gösterdiğini bildiren Sürek, şu değerlendirmelere yer verdi:
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tariş zeytin ve zeytinyağı birliği, zeytinyağı, alım
tariş zeytin ve zeytinyağı birliği, zeytinyağı, alım

Tariş sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira açıkladı

11:55 03.11.2022 (güncellendi: 11:56 03.11.2022)
© AAzeytinyağı
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2022-2023 sezonunda sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira olarak belirlediklerini duyurdu.
zeytinyağıTariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki fiyat oluşumlarını dikkate alarak bir alım kampanyası başlattıklarını kaydetti.
Yapılan saha çalışmalarının bu sezon, ülke tarihinin en yüksek rekoltesinin elde edileceğini gösterdiğini bildiren Sürek, şu değerlendirmelere yer verdi:
"Diğer yandan dünyanın en büyük üreticisi İspanya'da kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı olduğu bilinmektedir. İspanya'nın yanı sıra benzeri durum İtalya ve Portekiz'de de görünmektedir. Bu durum ülkemiz zeytinyağlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep beraber kazanca dönüştürmeliyiz. Zeytin ve zeytinyağı üretimi için çabalayan herkese başarılı ve bereketli bir sezon diliyorum. Birliğimiz, üreticisini mağdur etmeyecek fiyatlarla alım kampanyasını açmıştır."
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