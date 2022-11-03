https://sputniknews.com.tr/20221103/rusyadan-cine-kontrplak-ve-kaplama-tedariki-2022de-2-kat-artti-1063044333.html
Rusya'dan Çin'e kontrplak ve kaplama tedariki 2022'de 2 kat arttı
Rusya'dan Çin'e kontrplak ve kaplama tedariki 2022'de 2 kat arttı
Rusya Federal Orman Ajansı Roslesinfog’un verilerine göre, Ocak-Eylül 2022 arasında Rusya'dan Çin'e kontrplak sevkiyatları bir buçuk kat artarak 57.37 bin... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T21:06+0300
2022-11-03T21:06+0300
2022-11-03T21:06+0300
ekonomi
rusya
çin
ihracat
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Mayıs ayından itibaren Çin'e kontrplak sevkiyatları ayda 10 bin metreküpü aşarak Temmuz ayında 16.3 bin metreküpe yükseldi.Kontrplak, mobilya, müzik aletleri ve kibrit imalatında kullanılan kaplama sevkiyatları da 1.9 kat artarak 132.2 bin tondan 249.6 bin tona çıktı.Çin'e tedarik edilen kontrplak ve kaplama malzemelerinden elde edilen gelir ikiye katlanarak 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.Roslesinforg'a göre, dokuz ayda Çin'e 2.3 milyar dolar tutarında yaklaşık 9.9 milyon metreküp Rus kerestesi gönderildi. Bununla birlikte, kereste sevkiyatları yüzde 9.1 oranında azalarak 9.87 milyon metreküpe geriledi.Çin'e ihraç edilen ahşabın fiziksel hacimleri üst üste üçüncü yıldır düşüş gösteriyor. Roslesinforg uzmanlarına göre, ahşap ihracatında 2019'dan bu yana 4.5 milyon metreküp düşüş oldu. Ancak, malzeme fiyatlarındaki artış, Rus şirketlerinin gelirlerini aynı seviyede tutmasına imkan verdi.Roslesinforg Direktörü Pavel Çaşin, ani pozitif dinamiklerin yaptırımların yürürlüğe girmesinden sonra öncelikle Avrupa ve ABD pazarlarına doğrudan tedarik imkanlarının fili kaybıyla ilişkili olduğunu belirtti.Çaşin, “Rus kontrplaklarının dünya pazarlarında rakibi yok, yaptırımlara rağmen AB ve ABD'nin bu ürünlere olan ilgisi azalmıyor. Çin, Rus orman ürünleri ve bunlardan işlenen ürünlerinin AB ve ABD'ye taşınmasında bir tür koridor görevi görüyor” ifadelerini kullandı.Nisan ayında Avrupa Birliği (AB), Rus kereste ve ahşap ürünlerinin tedarikini yasaklamıştı. Kısıtlamalar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Roslesinforg'a göre, Rus şirketleri 2022'nin ilk beş ayında ham kereste ihracatını yüzde 44.1 oranında azaltarak 3.2 milyon metreküpe indirdi.
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rusya, çin, ihracat
Rusya'dan Çin'e kontrplak ve kaplama tedariki 2022'de 2 kat arttı
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Rusya Federal Orman Ajansı Roslesinfog’un verilerine göre, Ocak-Eylül 2022 arasında Rusya'dan Çin'e kontrplak sevkiyatları bir buçuk kat artarak 57.37 bin metreküpten 82.81 bin metreküpe ulaştı.
Mayıs ayından itibaren Çin'e kontrplak sevkiyatları ayda 10 bin metreküpü aşarak Temmuz ayında 16.3 bin metreküpe yükseldi.
Kontrplak, mobilya, müzik aletleri ve kibrit imalatında kullanılan kaplama sevkiyatları da 1.9 kat artarak 132.2 bin tondan 249.6 bin tona çıktı.
Çin'e tedarik edilen kontrplak ve kaplama malzemelerinden elde edilen gelir ikiye katlanarak 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Roslesinforg'a göre, dokuz ayda Çin'e 2.3 milyar dolar tutarında yaklaşık 9.9 milyon metreküp Rus kerestesi gönderildi. Bununla birlikte, kereste sevkiyatları yüzde 9.1 oranında azalarak 9.87 milyon metreküpe geriledi.
Çin'e ihraç edilen ahşabın fiziksel hacimleri üst üste üçüncü yıldır düşüş gösteriyor. Roslesinforg uzmanlarına göre, ahşap ihracatında 2019'dan bu yana 4.5 milyon metreküp düşüş oldu. Ancak, malzeme fiyatlarındaki artış, Rus şirketlerinin gelirlerini aynı seviyede tutmasına imkan verdi.
Roslesinforg Direktörü Pavel Çaşin, ani pozitif dinamiklerin yaptırımların yürürlüğe girmesinden sonra öncelikle Avrupa ve ABD pazarlarına doğrudan tedarik imkanlarının fili kaybıyla ilişkili olduğunu belirtti.
Çaşin, “Rus kontrplaklarının dünya pazarlarında rakibi yok, yaptırımlara rağmen AB ve ABD'nin bu ürünlere olan ilgisi azalmıyor. Çin, Rus orman ürünleri ve bunlardan işlenen ürünlerinin AB ve ABD'ye taşınmasında bir tür koridor görevi görüyor” ifadelerini kullandı.
Nisan ayında Avrupa Birliği (AB), Rus kereste ve ahşap ürünlerinin tedarikini yasaklamıştı. Kısıtlamalar 10 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Roslesinforg'a göre, Rus şirketleri 2022'nin ilk beş ayında ham kereste ihracatını yüzde 44.1 oranında azaltarak 3.2 milyon metreküpe indirdi.