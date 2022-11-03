https://sputniknews.com.tr/20221103/rusya-disisleri-bmmyknin-ukrayna-krizinin-goc-sonuclarini-cozmedeki-rolu-olumlu-1063047847.html

Rusya: BM İnsan Hakları Komitesi Rusya’ya yönelik önyargılı

Rusya: BM İnsan Hakları Komitesi Rusya’ya yönelik önyargılı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’nin Rusya raporunu değerlendirirken siyasallaşma ve önyargı... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T22:51+0300

2022-11-03T22:51+0300

2022-11-03T22:56+0300

ukrayna krizi

rusya

bm

insan hakları

göç

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’nin Rusya raporunu değerlendirirken siyasallaşma ve önyargı sergilediğini belirtti.Zaharova, “Sonuç açıklamalarının tonu ve içeriği, uzmanların Rusya Federasyonu’na yönelik yaklaşımlarının siyasallaşmış ve önyargılı olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor” ifadesine yer verildi.Sözcü, Komite’nin, Rusya temsilcilerinin organizasyon ve teknik nedenlerle toplantıya katılamamasından dolayı raporla ilgili savunmayı daha geç tarihlere ertelemeye yönelik sayısız başvurularını görmezden gelme kararından dolayından hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydetti.Zaharova, “Komitenin, Batı’nın yaydığı Ukrayna’daki özel askeri harekatındaki Rus askerlerin suç işlediği yönündeki sahte bilgileri aktarması özellikle üzücü” diye kaydetti. Komite’nin sergilediği tutumun, kolektif Batı’nın Rusya’ya karşı açtığı karalama ve şeytanlaştırma kampanyasına katılma isteğini gösterdiği ifade edildi.BMMYK'nin Ukrayna krizinin göç sonuçlarını çözmedeki rolü olumlu Zaharova, Moskova’nın BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Ukrayna krizinin göçle ilgili sonuçlarını çözmedeki rolünü olumlu değerlendirdiğini belirtti.Zaharova, “Genel olarak, Ukrayna krizinin göç sonuçlarının çözümünde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin rolünü olumlu değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Komiserliğin Cenevre'deki genel merkezi ve Rusya'daki temsilciliği ile sürekli temas halindeyiz” dedi.Zaharova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Moskova bürosu personelinin Rusya'nın çeşitli şehirlerindeki geçici barınma merkezlerine yaptığı ziyaretlerin ardından herhangi bir şikayette bulunmadıklarını kaydetti.

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rusya, bm, insan hakları, göç, mariya zaharova