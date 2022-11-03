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https://sputniknews.com.tr/20221103/roscosmos-iki-ay-misyonu-icin-devlet-kontrati-imzaladi-1063041118.html
Roscosmos, iki Ay misyonu için devlet kontratı imzaladı
Roscosmos, iki Ay misyonu için devlet kontratı imzaladı
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, iki Ay misyonunun oluşturulması için Lavoçkin Bilimsel Üretim Birliği ile iki kontrat imzaladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T19:50+0300
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ekonomi
roscosmos
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ay
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Maliyeti 9 milyar 300 milyon ruble (yaklaşık 2 milyar 780 milyon TL) olan ilk kontrata göre, 2022-2024 döneminde, Ay yüzeyinin uzaktan incelenmesi için bir cihaz oluşturulacak. Maliyeti 7 milyar 200 milyon ruble (yaklaşık 2 milyar 150 milyon TL) olan ikinci kontrata göre de 2022-2025 döneminde, doğrudan Ay yüzeyinde incelemelerin yapılması için bir uzay sistemi geliştirilecek.Halihazırda Roscosmos, modern Rusya tarihinin ilk Ay misyonu üzerinde çalışıyor. Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenler arası istasyonun 2023’te fırlatılacağını bildirmişti.
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roscosmos, rusya, ay
roscosmos, rusya, ay

Roscosmos, iki Ay misyonu için devlet kontratı imzaladı

19:50 03.11.2022
© Fotoğraf : RoscosmosSoyuz MS-18
Soyuz MS-18 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Fotoğraf : Roscosmos
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, iki Ay misyonunun oluşturulması için Lavoçkin Bilimsel Üretim Birliği ile iki kontrat imzaladı.
Maliyeti 9 milyar 300 milyon ruble (yaklaşık 2 milyar 780 milyon TL) olan ilk kontrata göre, 2022-2024 döneminde, Ay yüzeyinin uzaktan incelenmesi için bir cihaz oluşturulacak. Maliyeti 7 milyar 200 milyon ruble (yaklaşık 2 milyar 150 milyon TL) olan ikinci kontrata göre de 2022-2025 döneminde, doğrudan Ay yüzeyinde incelemelerin yapılması için bir uzay sistemi geliştirilecek.
Halihazırda Roscosmos, modern Rusya tarihinin ilk Ay misyonu üzerinde çalışıyor. Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenler arası istasyonun 2023’te fırlatılacağını bildirmişti.
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