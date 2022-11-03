https://sputniknews.com.tr/20221103/resmi-gazetede-yayimlandi-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-uzman-yardimcilari-alacak-1063014598.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T07:44+0300
2022-11-03T07:44+0300
2022-11-03T07:44+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
uzman yardımcısı
resmi gazete
işe alım
iş ilanı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, uzman yardımcısı, resmi gazete, işe alım, iş ilanı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, uzman yardımcısı, resmi gazete, işe alım, iş ilanı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.
Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.
Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.