https://sputniknews.com.tr/20221103/resmi-gazetede-yayimlandi-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-uzman-yardimcilari-alacak-1063014598.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T07:44+0300

2022-11-03T07:44+0300

2022-11-03T07:44+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

uzman yardımcısı

resmi gazete

işe alım

iş ilanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103217/57/1032175728_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59a2f4026636375737c38aa0031f411e.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, uzman yardımcısı, resmi gazete, işe alım, iş ilanı