Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221103/resmi-gazetede-yayimlandi-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-uzman-yardimcilari-alacak-1063014598.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T07:44+0300
2022-11-03T07:44+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
uzman yardımcısı
resmi gazete
işe alım
iş ilanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103217/57/1032175728_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59a2f4026636375737c38aa0031f411e.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103217/57/1032175728_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6934b598ece3cb36a9f3d8a378928d2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, uzman yardımcısı, resmi gazete, işe alım, iş ilanı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, uzman yardımcısı, resmi gazete, işe alım, iş ilanı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak

07:44 03.11.2022
© AAAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.
Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.
Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала