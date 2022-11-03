https://sputniknews.com.tr/20221103/norvec-merkez-bankasi-faiz-oranlarini-2009dan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikardi-1063027485.html

Norveç Merkez Bankası, faiz oranlarını 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı

Norveç Merkez Bankası, faiz oranlarını 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı

Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norveç Merkez Bankası (Norges Bank), gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T15:37+0300

2022-11-03T15:37+0300

2022-11-03T15:37+0300

ekonomi

norveç merkez bankası

faiz artırımı

enflasyon

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Daha önce üst üste üç kez 50 baz puan artış gerçekleştiren Norges, bugünkü 25 baz puan artışla birlikte Eylül 2021'den bu yana toplam 225 baz puan artışa giderek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 'Faiz artırmaya devam''Aralık ayında politika faizini büyük olasılıkla yeniden artıracağı' uyarısı yapan Norges'in açıklamasında, "Görünüm normalden daha belirsiz. Gelecekteki politika faizi yolu, ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olacak" denildi. Açıklamada bununla birlikte ekonominin bazı alanlarının soğumaya başladığına dair işaretler olduğu, navlun ve enerji fiyatlarının beklenenden düşük gelmesinin gelecekte dönemde enflasyonu frenleyebileceği dile getirildi. Enerji devi Norveç'te yıllık tüketici enflasyonu yüzde 6.9, çekirdek enflasyon ise yüzde 5.3 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, "Norveç'te ekonomik aktivite yüksek ve işsizlik tarihsel olarak düşük bir seviyede. Yükselmeye devam eden enflasyon ise yüzde 2'lik hedefimizin belirgin şekilde üzerinde. Enflasyonu düşürmek için politika faizini yükseltiyoruz” dedi.Fed ve Norges'ten sonra sıra BoE'deYükselen enflasyonla mücadele eden küresel ekonomi politika yapıcıları bir başka yoğun haftadan daha geçiyor. ABD Merkez Bankası konumundaki Fed, dün dördüncü kez 75 baz puan faiz artışı açıkladı. Bugün Norges'in ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti.

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norveç merkez bankası, faiz artırımı, enflasyon