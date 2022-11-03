https://sputniknews.com.tr/20221103/msb-firat-kalkani-bolgesinde-3-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063033537.html
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:33+0300
2022-11-03T16:33+0300
2022-11-03T16:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fırat kalkanı harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan PKK'lı gruba yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan PKK'lı gruba yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.