https://sputniknews.com.tr/20221103/msb-firat-kalkani-bolgesinde-3-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063033537.html

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T16:33+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

fırat kalkanı harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan PKK'lı gruba yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı