Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221103/msb-firat-kalkani-bolgesinde-3-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063033537.html
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:33+0300
2022-11-03T16:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fırat kalkanı harekatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan PKK'lı gruba yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_226:0:1126:675_1920x0_80_0_0_fb22ceaf8a037fce09fd85427f5407be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

16:33 03.11.2022
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan PKK'lı gruba yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала