https://sputniknews.com.tr/20221103/moodys-6-ab-ulkesinin-bankacilik-sektoru-notunu-dusurdu-1063010712.html

Moody's, 6 AB ülkesinin bankacılık sektörü notunu düşürdü

Moody's, 6 AB ülkesinin bankacılık sektörü notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya dahil 6 Avrupa Birliği ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T02:12+0300

2022-11-03T02:12+0300

2022-11-03T02:14+0300

ekonomi

moody's

avrupa birliği

not

almanya

çekya

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Almanya, Çekya, İtalya, Slovakya, Polonya ve Macaristan’ın bankacılık sektörünün notunu düşüren Moody’s, Avrupa ekonomilerini zayıflatan enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkilerine de dikkat çekti.Moody's tarafından yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve borçlular için artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kalitesinin zayıflamasının, karlılıklarının azalmasının ve finansmana erişimin daha zor olmasının beklendiği belirtildi.‘Yükselen fiyatlar birçok şirket ve hanenin kredi itibarını etkileyecek’Moody's Başkan Yardımcısı Louise Welin yaptığı açıklamada, "Çalışma koşullarında daha fazla bozulma bekliyoruz. Yükselen fiyatlar birçok şirket ve hanenin kredi itibarını etkileyecek ve bu da yeni sorunlu kredilerin oluşmasını tetikleyecektir" dedi.'Alman ekonomisi resesyona girecek'Moody's, Almanya'da hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik önlemlerinin işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları tam olarak dengelemediğini belirterek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi. Moody’s ayrıca, İtalya’nın mevcut durgunlukla birlikte fiyat artışından veya düşük üretim artışından dolayı stagflasyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.Çekya resesyon eşiğindeÖte yandan Çek İstatistik Ofisi (CSU), Çekya’da yurt içi ekonomi bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 büyüdüğünü ancak bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 0.4 azaldığını açıkladı.Ekonomistler Çekya’nın resesyona girmek üzere olduğunu ifade etti. Ekonomist Miroslav Novak yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon, enerji krizi ve düşük hane halkı harcamaları Çek ekonomisinin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Önümüzdeki çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre düşeceği neredeyse kesin. Bunun da önümüzdeki dönemde Çekya ekonomisinin resesyona gireceğini bizlere gösteriyor" dedi.Resesyon nedir?Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

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moody's, avrupa birliği, not, almanya, çekya