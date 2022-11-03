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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-barlas-erdogan-olmaz-denileni-oldurdu-ve-tahil-koridorunu-yeniden-devreye-soktu-1063015882.html
Mehmet Barlas: Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve tahıl koridorunu yeniden devreye soktu
Mehmet Barlas: Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve tahıl koridorunu yeniden devreye soktu
Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü tahıl koridoru diplomasisine dikkat çektiği yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T09:37+0300
2022-11-03T09:37+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
mehmet barlas
tahıl
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Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki köşesine bugün Türkiye'nin tahıl koridoru diplomasisini taşıdı.Barlas'ın "Kapanan tahıl koridoruna Erdoğan dokunuşu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, mehmet barlas, tahıl, recep tayyip erdoğan
türkiye, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, mehmet barlas, tahıl, recep tayyip erdoğan

Mehmet Barlas: Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve tahıl koridorunu yeniden devreye soktu

09:37 03.11.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü tahıl koridoru diplomasisine dikkat çektiği yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı" dedi.
Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki köşesine bugün Türkiye'nin tahıl koridoru diplomasisini taşıdı.
Barlas'ın "Kapanan tahıl koridoruna Erdoğan dokunuşu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
Bugün hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin arkasından tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'den yazılı garanti aldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi tahıl sevkiyatı, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'deki Rus donanma gemilerine saldırmasıyla kesintiye uğramıştı. Bu saldırının arkasında İngiltere'nin de olduğu iddia edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Kiev'den aldığı yazılı garantinin altında başka hangi ülkelerin imzasının olduğu da ayrı bir merak konusu.
Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı. Çünkü tahıl koridoru durdurulduğu için dünyanın her ülkesinde buğday fiyatları yükselmeye başlamıştı. Koridorun yeniden açılmasıyla birlikte açlık sınırında olan fakir ülkeler, Erdoğan sayesinde derin bir nefes almış oldu.
Erdoğan'ın bu hamlelerinin, 6'lı masa tarafından sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da çok önemli olduğunun bilinmesinde fayda var. Dünyada Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü, Ukrayna, NATO, ABD ve AB ile aynı anda diplomatik ilişki kurabilen ve küresel sorunlara çözüm üretebilen Erdoğan dışında başka bir lider, Türkiye dışında başka bir ülke var mı?
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