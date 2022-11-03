Mehmet Barlas: Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve tahıl koridorunu yeniden devreye soktu

Bugün hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin arkasından tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini söyledi. Bugün hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. CumhurbaşkanıRus liderle yaptığı telefon görüşmesinin arkasından tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı.Rusya Savunma Bakanınun, Milli Savunma Bakanıı arayarak Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'den yazılı garanti aldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi tahıl sevkiyatı, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'deki Rus donanma gemilerine saldırmasıyla kesintiye uğramıştı. Bu saldırının arkasında İngiltere'nin de olduğu iddia edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Kiev'den aldığı yazılı garantinin altında başka hangi ülkelerin imzasının olduğu da ayrı bir merak konusu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'den yazılı garanti aldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi tahıl sevkiyatı, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'deki Rus donanma gemilerine saldırmasıyla kesintiye uğramıştı. Bu saldırının arkasında İngiltere'nin de olduğu iddia edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Kiev'den aldığı yazılı garantinin altında başka hangi ülkelerin imzasının olduğu da ayrı bir merak konusu.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı. Çünkü tahıl koridoru durdurulduğu için dünyanın her ülkesinde buğday fiyatları yükselmeye başlamıştı. Koridorun yeniden açılmasıyla birlikte açlık sınırında olan fakir ülkeler, Erdoğan sayesinde derin bir nefes almış oldu. Sonuç olarak Cumhurbaşkanıolmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı. Çünkü tahıl koridoru durdurulduğu için dünyanın her ülkesinde buğday fiyatları yükselmeye başlamıştı. Koridorun yeniden açılmasıyla birlikte açlık sınırında olan fakir ülkeler,sayesinde derin bir nefes almış oldu.