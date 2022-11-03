https://sputniknews.com.tr/20221103/mahir-unal-gorevinden-istifa-etti-1063025526.html

Mahir Ünal görevinden istifa etti

Mahir Ünal görevinden istifa etti

Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:22+0300

2022-11-03T13:22+0300

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yolcu yolunda gerek

mahir ünal

ak parti

istifa

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02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK 02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK

Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti. Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir" ifadelerini kullandı.Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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