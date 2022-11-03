https://sputniknews.com.tr/20221103/mahir-unal-gorevinden-istifa-etti-1063025526.html
Mahir Ünal görevinden istifa etti
Mahir Ünal görevinden istifa etti
Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T13:22+0300
2022-11-03T13:22+0300
2022-11-03T13:22+0300
yolcu yolunda gerek
mahir ünal
ak parti
istifa
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02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK
02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK
Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti. Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir" ifadelerini kullandı.Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
mahir ünal, ak parti, istifa, аудио
mahir ünal, ak parti, istifa, аудио
Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti.
Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir" ifadelerini kullandı.
Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.