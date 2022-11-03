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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221103/mahir-unal-gorevinden-istifa-etti-1063025526.html
Mahir Ünal görevinden istifa etti
Mahir Ünal görevinden istifa etti
Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T13:22+0300
2022-11-03T13:22+0300
yolcu yolunda gerek
mahir ünal
ak parti
istifa
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02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK
02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK
Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti. Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir" ifadelerini kullandı.Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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mahir ünal, ak parti, istifa, аудио
mahir ünal, ak parti, istifa, аудио

Mahir Ünal görevinden istifa etti

13:22 03.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
02.11.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti.
Ünal yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir" ifadelerini kullandı.
Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.
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