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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/lavrov-turkiyenin-inisiyatifiyle-ukrayna-tarafindan-sunulan-garantilerden-memnunuz-1063037512.html
Lavrov: Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna tarafından sunulan garantilerden memnunuz
Lavrov: Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna tarafından sunulan garantilerden memnunuz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna'nın tahıl anlaşmasındaki insani koridoru askeri amaçlar için kullanmama konusunda... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T17:06+0300
2022-11-03T17:06+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
rusya
türkiye
tahıl
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Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, tahıl anlaşmasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.Lavrov, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna yönetiminin Karadeniz'deki insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik hiçbir girişimde bulunmayacağına dair yazılı garantileri imzalamasından memnunuz. Bildiğiniz gibi, anlaşmanın Ukrayna kısmının uygulanmasına yeniden başlandı, ancak bununla birlikte BM Genel Sekreteri Guterres tarafından önerilen ve Rus gübresi ve tahılının ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasını içeren paketin ikinci kısmı ile ilgili hiçbir sonuç görmüyoruz" dedi.BM'yi ve Rus gübresi ile tahılının ihracatını engelleyen ülkeleri anlaşmanın ikinci kısımla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Lavrov, en kısa zamanda ciddi önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/peskov-turkiyenin-tahil-anlasmasindaki-dahli-rusya-icin-bir-guven-faktoru-1063024935.html
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sergey lavrov, ukrayna, rusya, türkiye, tahıl
sergey lavrov, ukrayna, rusya, türkiye, tahıl

Lavrov: Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna tarafından sunulan garantilerden memnunuz

17:06 03.11.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna'nın tahıl anlaşmasındaki insani koridoru askeri amaçlar için kullanmama konusunda sunduğu garantilerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, tahıl anlaşmasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Lavrov, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin inisiyatifiyle Ukrayna yönetiminin Karadeniz'deki insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik hiçbir girişimde bulunmayacağına dair yazılı garantileri imzalamasından memnunuz. Bildiğiniz gibi, anlaşmanın Ukrayna kısmının uygulanmasına yeniden başlandı, ancak bununla birlikte BM Genel Sekreteri Guterres tarafından önerilen ve Rus gübresi ve tahılının ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasını içeren paketin ikinci kısmı ile ilgili hiçbir sonuç görmüyoruz" dedi.
BM'yi ve Rus gübresi ile tahılının ihracatını engelleyen ülkeleri anlaşmanın ikinci kısımla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Lavrov, en kısa zamanda ciddi önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.
Tahıl yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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