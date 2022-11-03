https://sputniknews.com.tr/20221103/kpss-onlisans-sonuclari-aciklandi-1063016915.html

KPSS önlisans sonuçları açıklandı

KPSS önlisans sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221027/yok-baskanindan-kpss-aciklamasi-sinavin-kendisinden-ziyade-idari-sureclerle-alakali-sikinti-var-1062766775.html

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