https://sputniknews.com.tr/20221103/kpss-onlisans-sonuclari-aciklandi-1063016915.html
KPSS önlisans sonuçları açıklandı
KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T10:10+0300
2022-11-03T10:10+0300
2022-11-03T10:26+0300
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kpss
lisans
sınav
ösym
öğrenci
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221027/yok-baskanindan-kpss-aciklamasi-sinavin-kendisinden-ziyade-idari-sureclerle-alakali-sikinti-var-1062766775.html
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kpss, lisans, sınav, ösym, öğrenci
kpss, lisans, sınav, ösym, öğrenci
KPSS önlisans sonuçları açıklandı
10:10 03.11.2022 (güncellendi: 10:26 03.11.2022) Abone ol
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.